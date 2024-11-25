最早日落「不在冬至」天文館揭曉：11／27至11／29傍晚5點天黑

▲冬至是一年當中白天最短的一天，並非日落最早的日期。（圖／台北市天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

時序進入秋冬，最近天黑得越來越早，台北市立天文館今指出，今年台灣各地最早日落是在11月27日（三）至29日（五）之間，實際最早日落日期與時間因地點不同而異，預估從傍晚17點1分至13分左右，天就開始變黑了。

台北市立天文館表示，冬至（12月21日）常被誤以為是全年最早日落的日子，但其實冬至是一年當中太陽最晚上班、最早下班的一天，也就是白天最短的一天，並非日落最早的日子。

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天文館說明，今年台灣各地最早日落是在11月27日至29日，以位於台北市士林區的台北天文館為例，今年最早日落是在11月29日17時4分；最東邊的三貂角也是29日的17時1分，極北的富貴角為同日17時3分；台灣最南端的鵝鑾鼻與最西端的七股，最早日落則會在11月27日的17時13分。

天文館指出，包括地理位置，地球自轉傾角、橢圓形的公轉軌道，以及所在地的經緯度、高度等因素，都會對最早日落的日期和時刻產生影響，必須透過複雜的計算才能算出，若想知道自己所在位置的日落時間，可透過天文館網站首頁上的「天象導航通」互動地圖精確計算。

