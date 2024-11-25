日本「每場至少得9分」卻被台灣完封！　MLB記者：史上最大冷門

▲ 台灣奪冠令MLB記者也出乎意料。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合報導

中華隊24日奪得世界12強棒球賽冠軍，不僅吞敗的日本震驚，美國職棒大聯盟（MLB）知名記者克萊爾（Michael Clair）也表示，賽前許多人認為對連勝27場的日本來說，金牌幾乎已是囊中物，台灣卻在投打上都壓制日本，讓微乎其微的可能性成真，當現場台灣球迷爆出歡呼時，日本觀眾一片死寂，「也許是棒球國際賽史上最大冷門」。

為12強賽前往日本的MLB記者克萊爾在冠軍戰後發布報導指出，台灣確定進軍金牌戰時，很少人相信台灣有機會奪冠，因為台灣成棒在此之前從未獲得主要國際賽冠軍，2013年唯一一次打進經典賽第二輪，去年在小組賽墊底後甚至被降級到資格賽，也從未在12強奪牌，隊史最佳成績為1992年奧運銀牌，當時本屆12強國家隊選手大多還未出生。

台灣金牌戰對上實力強大的「日本武士隊」，許多人認為這場比賽毫無懸念，金牌對日本幾乎是囊中物。日本上次輸球還得追溯到2019年，當時在12強超級循環賽中敗給美國，「但看似微乎其微的可能性在24日成真」，台灣以4比0創造歷史，將日本這支在超級循環賽每場至少得9分的隊伍壓制到僅敲出4支安打，甚至僅站上得點圈一次。

克萊爾描述，日本27連勝紀錄戛然而止，當散布在東京巨蛋的台灣球迷爆出狂喜的歡呼聲，主場觀眾則是一片沉默，驚愕到說不出話，「這也許是國際棒球史上最大冷門」。

克萊爾指出，台灣先發投手林昱珉在冠軍戰的表現，證明總教練曾豪駒在22日確定晉級決賽後臨陣換投是明智選擇，儘管得付2000美元罰款，但林昱珉24日投4局僅被敲出一支內野安打，還送出3次3振，接著台灣在第5局連2轟奠定勝局，再靠3名後援投手輪番登板，成功封鎖日本強大打線。

儘管如此，曾豪駒仍認為日本整體實力領先台灣，「我們一直希望拉近和日本隊的差距，而我們這次真的贏了他們」，「這是很大的突破，我覺得我們更接近了，但這場勝利不代表一切」，「我知道他們是更優秀的球隊，所以我們需要更努力縮小差距，未來才能有更多機會和他們一較高下」。

克萊爾在文末寫到，台灣明年將主辦經典賽資格賽，和南非、尼加拉瓜及西班牙爭取成為2支晉級隊伍之一，「不論屆時結果如何，中華台北已經創造歷史，書寫一段輝煌的勝利故事」。