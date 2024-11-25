蔣萬安拿「日本隊道歉表」挨轟蹭錯　綠議員要求道歉：已有日人喊難過

▲蔣萬安出席2024第三屆世界棒球12強錦標賽直播活動。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

世界12強棒球賽24日晚間舉行冠軍賽，由中華隊對上日本隊，最終以4比0完封日本，成功奪冠；而台北市政府連續2天在市政大樓進行轉播，台北市長蔣萬安24日晚間到場時，卻拿出了一張「日本隊道歉表」，引發網友痛批「道歉表不是這個意思好嗎」，民進黨台北市議員顏若芳也說，已有在台的日本人詢問此事，蔣蹭流量不成，反而丟臉全世界。

蔣萬安24日晚間出席在台北市政府進行的世界棒球12強錦標賽直播活動，手中拿著一張「日本隊道歉表」，上面寫著道歉原因「我太努力美食應援」、「大巨蛋預賽氣勢太旺」、「抱歉！冠軍是中華隊的！」、「在此向日本隊道歉，並保證無論勝負，台日友好！」等內容。

但蔣萬安這張「日本隊道歉表」被媒體報導後，作家朱宥勳在臉書上發文批評，「蹭沒關係，有新球迷大家都歡迎。但國民黨的傳統就是遇到必得蹭錯，非常厲害XD道歉表不是這個意思好嗎。」

也有網友在threads上發文，「這是我看過最Suck的禮物，而且對日本隊有夠失禮的，Brother。註：蔣萬安的道歉表應是取『向日本道歉，因為冠軍就是台灣隊的』之意。」其他網友也紛紛表示，「他是不是沒有抓到道歉表的哏啊…」、「乾 真的很失禮，輸球心裡已經很難過了，還要被這樣消遣」、「這個文案超差、超沒水準，重點身為首長的人沒有覺得不妥，好丟臉喔⋯」

而民進黨台北市議員顏若芳25日下午於臉書發文表示，台灣奪冠大家都很興奮，但蔣萬安蹭流量不成反丟臉到全世界，因為台灣的精彩表現，「中華隊道歉表」最近瞬間爆紅，結果昨天的冠軍戰，蔣萬安拿了一張「日本隊道歉表」到北市府中庭看直播。

顏若芳提及，一看到那張道歉表，自己整個傻眼，通常都是自嘲做道歉表，怎麼會幫對手做道歉表藐視別人呢？甚至旁邊的體育局長王泓翔還一臉喜孜孜的，怎麼會連這種基本素養都沒有？

顏若芳說，最丟臉的是，已經有一些在台的日本朋友私訊問起此事，「台灣奪冠，結果蔣萬安卻讓台北丟臉到全世界，市長應該儘速出面道歉！」比起台灣英雄在東京巨蛋奪冠，卻婉拒開香檳慶祝的氣度相比，蔣萬安實在是小鼻子小眼睛，連奪冠的一樁美事，蔣萬安都能讓人大翻白眼，真是扯到爆。

▼蔣萬安拿「日本隊道歉表」一事，顏若芳爆料，已有在台的日本人詢問此事。（圖／翻攝自Facebook／顏若芳）