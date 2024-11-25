麥得飲食有助預防或延遲失智　營養師指導長者DIY棒棒糖飯糰

▲埔榮營養師帶長者DIY「棒棒糖飯糰」，學習六大類食物營養。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提高失智長者對健康飲食的認識，臺中榮總埔里分院營養科與慈暉失智據點合作，帶領長者們親手製作棒棒糖造型的創意飯糰，並選用符合「麥得飲食」的食材，透過實際操作增進他們的記憶與認知能力，並引導了解飲食對健康的影響。

「棒棒糖創意飯糰DIY活動」日前舉辦，由營養師錢怡如與蔡佩嘉耐心指導長者們，將五穀飯、鮪魚、玉米粒、小黃瓜、雞蛋等食材巧妙搭配，製作出美味又營養的台式飯糰；長者們都積極參與活動，也彼此分享對食物的看法與製作技巧。

埔榮醫院指出，隨台灣邁向高齡化社會、失智人口逐年攀升，如何提升其生活品質與認知健康，成為社會關注的重要議題；麥得飲食(MIND Diet)結合地中海及得舒飲食的飲食型態，研究發現皆具有防止認知能力下降、保護心血管的效果，並涵蓋多種必需營養素、抗氧化物和抗發炎物質，因此能延緩神經退化、預防或延遲失智，改善長者的生活質量。

本次活動所選食材符合「麥得飲食」所提倡，以蔬食、未精緻全穀類和富含優質蛋白質深海魚為主，不僅常見且營養豐富：五穀飯、玉米提供豐富的未精緻碳水化合物，提供身體能量；鮪魚含有優質蛋白質和Omega-3脂肪酸，有助於大腦與心血管健康；小黃瓜富含纖維與維生素的蔬菜，對腸道健康有益。

錢怡如與蔡佩嘉表示，此次活動讓失智長者們透過實際操作，回憶起對食物的感知與聯想，有助於激發味覺與嗅覺，進一步提升飲食動機和對健康的關注，也幫助他們學會如何選擇營養豐富的食材，還能在製作飯糰的過程中鍛鍊手眼協調及社交能力，促進認知健康，重拾生活的自信與喜悅。