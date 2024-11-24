芭樂選購要訣：凹凸不平＋白霧感　維生素C大勝檸檬和奇異果

▲芭樂維生素Ｃ含量高，是檸檬的6倍、奇異果的2倍。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

正值國內芭樂產季，今年芭樂受到先前颱風豪雨影響，收成量大減、價格飆漲，但芭樂的清脆口感，還是吸引不少消費者甘願掏出鈔票。至於挑芭樂要選果皮平滑的，還是凹凸不平的，農業部農糧署在臉書粉專解惑，買芭樂要選表皮凹凸起伏明顯，而且有沉重感的為佳。

消費者選購芭樂，經常猶豫到底要買果皮平滑的，還是凹凸不平的？農糧署表示，挑選芭樂以放在手上有沉重感為佳，表皮凹凸起伏明顯，呈現淡綠色帶點霧感，也就是俗稱帶有「白霧感」的芭樂。

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農糧署指出，芭樂的維生素C含量高，每100公克的珍珠芭樂果肉，含有約193毫克維生素C，含量是奇異果的2倍、檸檬6倍，還具有熱量低、水分多、纖維高等優點。至於芭樂籽吃了會不會便秘，農糧署也曾說明，芭樂籽富含膳食纖維，吸水力強，只要搭配充足水分食用，反而有助促進腸胃蠕動。

農糧署也說明國內芭樂可依口感脆或軟分為兩大類，口感較脆的品種有帝王芭、珍珠芭、彩虹芭、水晶芭、珍翠芭樂等，其中珍珠芭樂為台灣主要栽培品種，占比約95%以上。

至於採收後會軟熟轉色、口感較軟的品種則有宜蘭的紅肉芭及中山月芭，宜蘭紅肉芭樂通常在7-8分熟、果皮略帶淺綠時採收，熟後轉為黃色，中山月芭則在9分熟、果皮轉淡黃色時採收，雖然果實較小，但香氣濃郁。