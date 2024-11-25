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12強奪冠國人哭了　曹興誠：不能堂堂正正打出「台灣隊」旗號的委屈

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，大會MVP陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

世界12強棒球錦標賽台灣隊拿下冠軍，24日以4:0完勝日本。聯電創辦人曹興誠說，看到這個結果，大家無不熱淚盈框，喜極而泣是人之常情，但全台沸騰，則有一部分原因，是委屈的發洩，這次12強賽，仍是委屈地以「Chinese Taipei 」名義出賽，不能堂堂正正的打出「台灣隊」的旗號。

曹興誠說，多年來，中共用盡一切手段，希望台灣能夠從國際舞台上消失，與這次棒球奪冠相呼應的大事，是象徵美國文學界最高榮譽之一的美國國家圖書獎（National Book Awards）於11月20日頒獎給了台灣作家楊双子執筆、英文版譯者金翎翻譯的《臺灣漫遊錄》，這也是台灣文學作品首次獲此殊榮。

曹興誠指出，楊双子致辭時說道，「100年前就有台灣人說『台灣是台灣人的台灣』，今天的台灣人也依然說這句話，然而我們對話的對象並不相同，100年前對日本人這麼說，現在對中國人說」、「台灣一直都在面對強大、具侵略性的國家，與此同時，台灣人內部的國家認同、族群認同也相當複雜。我書寫，是為了回答台灣人究竟是什麼人；我書寫過去，是為了走向台灣的未來。」

曹興誠說，《臺灣漫遊錄》講述了日治時代兩位在不同文化背景下成長的日本和台灣女性，因緣際會展開了一次縱貫鐵道的美食之旅。台灣棒球隊和《臺灣漫遊錄》，顯示活力四射的台灣人，永遠不可能被極權統治者壓服成為「聽黨話、跟黨走」的奴才。

曹興誠表示，希望中共能夠看到昨晚全台沸騰展示的能量，不要再妄想台灣人會屈服於中共的恐嚇和威脅，中共應該了解，台灣屬於台灣人，不是中共國的一部分。中共無權、無理、也沒有資格妄想做台灣人的主人。過去如此，現在如此，將來也永遠如此。

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