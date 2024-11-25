菜價貴7成！均價60.8元創秋冬新高　農糧署：風災致產期延後

▲受風災和天候影響，各類蔬菜歉收，菜價又突破60元大關。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內每年11月進入蔬菜盛產季節，應該是產量充裕、菜價平穩的秋冬季節，菜價卻一路飆高，台北農產運銷公司昨天每公斤拍賣均價來到60.8元，比去年同期貴了7成，創下秋冬以來最高菜價，連正值產季的高麗菜也飆到73元。農糧署表示，冬季菜種受之前風災影響延後收成，產量未能順利銜接，預估12月上旬進入量產後，菜價可望恢復平穩。

根據北農昨天最新報價，蔬菜平均拍賣價每公斤60.8元，又衝破60元大關，僅次於今年10月山陀兒颱風來襲的63.8元，從葉菜、根莖到瓜果類幾乎全面上揚，品質較好的高麗菜每公斤73元、菠菜140元、小白菜77元；瓜果類部分，苦瓜要價205元、玉米140元，根莖類以青蔥230元最貴。

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新莊公有市場攤商廖炯程說，之前颱風還沒完全復耕，近期天氣又忽冷忽熱，產地很多蔬菜歉收，量少價揚，葉菜類每斤都要50元起跳，Ａ菜70元、空心菜上看80元，青蔥更因為產量大減，每斤價格一直逼近300元，高菜價迫使消費者青菜買少少，改吃豆腐、雞蛋、肉類等食材。

農糧署副署長姚志旺表示，上周因消費地天氣冷，火鍋等餐廳葉菜類用量需求強，且台北市場休市2日，導致交易日備貨需求均較平時暢旺，因需求強拉升整體菜價；另因高麗菜交易量略減，部分承銷人改由短期葉菜類替代，也間接拉抬葉菜類價格。

姚志旺指出，近期高麗菜價上揚，主因是高冷地產區已屆採收尾聲產量少，但平地產區未及時銜接供應產，且受之前颱風雨害影響品質良莠，致11 月下旬至 12 月上旬高麗菜供應量略減，預估12月中旬可採收面積逐漸增加，價格就會回穩。

姚志旺說，短期葉菜類部分，因夏季菜種產量漸減，而冬季菜種受風災影響產期延後，夏季與冬季產季轉換未能順利銜接，評估12 月上旬進入量產後，整體菜價可望恢復平穩。