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新北市場「高麗菜1顆10元」瘋搶　農糧署：正值產季價格親民

▲新北市場攤商推出高麗菜1顆10元促銷優惠。（圖／業者提供）

▲新北市場攤商推出高麗菜1顆10元促銷優惠。（圖／業者提供）

記者楊惠琪／台北報導

正值高麗菜產季，有台南市議員指出產地一顆只賣22元，到了菜市場卻超過200元，質疑盤商哄抬價格，連日引發議論。不過，在新北市林口區福德市場有攤商近日祭出高麗菜每顆10元優惠，準備上千顆，不到1小時全部賣光。業者表示，希望低價促銷能帶動其他蔬菜買氣，目前高麗菜進貨價降價，就算不促銷，每顆買下來也不到百元。

福德市場攤商施小姐受訪時指出，受颱風豪雨影響，近期菜價一直在高檔，目前正值平地初秋高麗菜產季，高麗菜量多價跌，為了帶動其他蔬菜買氣，因而推出高麗菜每顆10元促銷優惠，大概準備了上千顆，不到一小時內就完售。

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她說，現在高麗菜一般零售價每斤約30元，以一顆3斤計算，買下來不到百元，至於高山高麗菜均價還在60元左右，一顆買下來約200元。

農糧署副署長姚志旺今表示，目前高麗菜產地價每斤約20元，但從產地到市場零售端，中間會經過運輸、處理、包裝、拍賣等管銷費用，從產地到消費者手上通常是兩倍售價，但也會因為菜況品質與販售地點產生價差。

姚志旺指出，平地初秋高麗菜產量已經陸續出來，價格也更親民，根據「大宗蔬菜播種量及供苗預警資訊」最新資訊，10月中旬高麗菜出苗量一度呈現超種的紫色燈號，10月下旬雖有減量，但也是呈現紅色警戒燈號，接下來種植的採收期預估會在農曆年後，呼籲農民審慎評估種植風險，11月能適量種植，以免春節後量多價跌。

新莊公有市場攤商廖炯程說，初秋高麗菜產季到了，隨著供應量越來越多，價格也會下降，目前每斤零售約30至45元，小顆一點的每顆不用百元，一般3斤大小的約120元左右，視菜況品質略有差異，消費者如果怕被坑殺價格，不妨貨比三家。

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