連續颱風菜價居高不下　北市今起7天釋出13種平價蔬菜

圖文／鏡週刊

時序入秋仍不斷有颱風來襲，由於近幾次風災影響範圍多在中南部，造成蔬菜主要產區嚴重災損，市場蔬果價格波動，至今多種菜類售價仍維持高點。台北市市場處預計自今（22日）起連續7天，釋出13種平價蔬菜供民眾選購。

台北市市場處指出，近期連續遭受山陀兒、康芮、天兔颱風影響，豐沛雨量及強烈風勢造成中彰投等蔬菜主要產區災損，因蔬菜產區現正值各式菜種交接期，導致現今市場除了短期葉菜類的到貨量略為充足外，其他如絲瓜、苦瓜、彩椒、玉米等菜種的產量減少約3成，使得市場蔬果均價仍維持高價。

為因應蔬果價格波動，市場處已要求台北農產公司啟動「購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫」以平穩菜價，預計22日起至28日止，釋出13種平價蔬菜，共計約90公噸。

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北農21日休市，20日蔬菜到貨量1,161公噸，較前一個交易日（19日）減少197公噸，蔬菜平均價格約為每公斤58.7元，較前一天上漲3.2元。水果部分，20日的到貨量466公噸，較前交易日減少53公噸，平均價每公斤約62.9元，較前交易日下跌2.3元。

市場處表示，「購貯蔬菜調節供應緩和價格波動計畫」將透過大台北地區的超市通路釋出13種平價蔬菜，品項如下：

青江菜33元/包

扁蒲48元/粒

小黃瓜55元/盒

南瓜75元/粒

進口馬鈴薯49元/盒

進口洋蔥39元/袋

甘藍95元/粒

進口蘿蔔38元/條

把菜33元/包

履歷紅蘿蔔39元

韓國大白菜(切)90元/個

青花菜65元/粒

A級杏鮑菇65元/袋



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