　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone 17 Air超薄尺寸曝！　「史上最薄iPhone」搭台積電新晶片

▲iPhone16。（圖／記者林敬旻攝）

▲iPhone16。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

蘋果（Apple）於9月前推出 iPhone 16 系列；然而，部分果粉選擇等待明年預計發布的 iPhone 17 系列，因為iPhone 17 系列將採用台積電（TSMC）最新的晶片技術，並推出史上最薄的 iPhone 17 Air，備受期待。

《MacRumors》報導，分析師Jeff Pu指出，蘋果 iPhone 17系列將搭載新一代A19晶片，其中，iPhone 17和 iPhone 17 Air 將使用A19晶片，而 iPhone 17 Pro 與iPhone 17 Pro Max則配備A19 Pro晶片。這些晶片將採用台積電最新的第三代 3nm 製程（稱為 N3P）製造。相比之下，iPhone 16 系列使用的是台積電第二代 3nm 製程（N3E），因此，預計 iPhone 17 系列在性能和省電方面將有顯著提升。

▼歷代iPhone厚度比較表。（圖／記者張靖榕製圖）

▼歷代iPhone厚度比較表。（圖／記者張靖榕製圖）

此外，明年的 iPhone 新機可能會推出更薄的 iPhone 17 Air（又稱 iPhone 17 Slim）。據傳其厚度僅為 6mm，如果消息為真，將比厚度為6.9mm的iPhone 6更薄，成為蘋果史上最薄的iPhone。然而，考慮到電池和其他元件的技術限制，6mm 的厚度已屬於極致輕薄。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
曾頌恩「差一天」坐經濟艙！遇空姐坐對面笑稱：命好像不差
機場原地出道！吉力吉撈彈吉他合唱吳俊偉　貴賓室變演唱會
高鐵恐怖男道歉了！搧女客耳光+刀插椅背　認了「會帶衰」失控
史上最薄！　iPhone 17 Air尺寸曝
罕見！陳耀訓蛋黃酥「開賣15分鐘還有剩」
獨／張政禹自嘲掀「金三角」手勢潮　「ALL IN」拚戰12強
賽前被日媒看扁！中華隊用「超狂數據打臉」
快訊／台南規模4.2地震　8縣市有感「最大震度3級」
慶中華隊前進東京！手搖飲「買1送1」只有今天

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone 17 Air超薄尺寸曝！　「史上最薄iPhone」搭台積電新晶片

攜手AI領航時代！盛源PERSONA「以人為本」持續創新顯示技術改寫日常

藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」　燒到果粉：想買

realme GT 7 Pro規格細節一次看！水下攝影實照、遊戲120fps暢玩

直擊／realme GT 7 Pro國際版售價公開　2大特色搶性價比之王

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

中華隊7投聯手2比0完封古巴　連勝氣勢邁向東京！

中華隊首闖4強創12強賽最佳名次 賽前被評倒數第2｜20241118 ET午間新聞

駕駛公車撞碎幸福家庭！　她「燦笑玩手」事後稱：失憶了

陸萌娃穿尿布猛練霹靂舞　爸一旁「習以為常」陪姐玩

中華隊前進東京跳「勝利之舞」　陳傑憲一一點名！球迷喊跳不夠

iPhone 17 Air超薄尺寸曝！　「史上最薄iPhone」搭台積電新晶片

攜手AI領航時代！盛源PERSONA「以人為本」持續創新顯示技術改寫日常

藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」　燒到果粉：想買

realme GT 7 Pro規格細節一次看！水下攝影實照、遊戲120fps暢玩

直擊／realme GT 7 Pro國際版售價公開　2大特色搶性價比之王

中華隊出發東京「華航正妹獻花」　網暴動：笑容甜又仙！IG被神出

水牛泡澡閨蜜關心蹭蹭　以為是「溫馨姊妹情」秒變搶位現場

小三通碼頭擠爆！千人搶票、候補逾6百號　15:00決定有無加班船

92萬股民喜迎！00929趁台股飆漲300點填息　12／13入帳

勞動部稱「分署長行為非同仁輕生直接理由」　王婉諭痛批：邏輯破洞

曾頌恩「差一天」坐經濟艙！遇空姐坐對面笑稱：命好像不差

無名女神小予突住院安胎！　「小湯包急著要出來」臥床打點滴

機場原地出道！吉力吉撈彈吉他合唱吳俊偉 貴賓室秒變演唱會

勞動部稱員工死因非霸凌　王鴻薇怒：逼死人再說情緒失控想撇清

高鐵恐怖男道歉了！搧女客耳光+刀插椅背　認了「會帶衰」失控

3C家電熱門新聞

iPhone 17 Air超薄尺寸曝！　「史上最薄iPhone」搭台積電新晶片

realme GT 7 Pro規格細節一次看

藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」

直擊／realme GT 7 Pro國際版發表

Google地圖「1功能」將停止服務　轉移方式一次看

IG只排第3！台人最愛社群平台是「它」

盛源PERSONA「以人為本」創新顯示技術

資安公司警告：別用Google搜6英文字

老牌AC插頭行動電源也爆炸

3C達人一致推iPhone 16與5G方案

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

Dotarazzi想打造社群平台烏托邦

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

還原輸入不用再狂搖手機啦！iPhone鍵盤超實用小技巧一次看

更多熱門

相關新聞

台積電傳再買群創舊廠　雙方股價兩樣情

台積電傳再買群創舊廠　雙方股價兩樣情

近日業界傳出，晶圓代工龍頭台積電（2330）有意繼續向面板廠群創（3481）購買舊廠，以利擴張先進封裝產能，另外也要租部分廠區擴充營運，但對此雙方都沒有證實回應，雙方早盤股價也不同調，台積電和群創分別漲和跌逾1％。

藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」

藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」

台積電「關鍵技術」赴美！A16製程搶灘美國

台積電「關鍵技術」赴美！A16製程搶灘美國

定期定額變心！00878超車0056　穩坐台股ETF人氣王

定期定額變心！00878超車0056　穩坐台股ETF人氣王

台積電工程師「離職創詐團」吸金65億　名下5戶豪宅全被法拍

台積電工程師「離職創詐團」吸金65億　名下5戶豪宅全被法拍

關鍵字：

iPhone 17 Air蘋果晶片台積電

讀者迴響

熱門新聞

開試乘車載父母！21歲女「未買先撞」車頭全撞爛

中華戰古巴「場邊學生」1行為　日本主播驚呆無語

漁民意外「捕獲」美軍核潛艇

「做愛、打砲」差很大　醫揭高潮關鍵

台灣校園A片驚見嘉義某高中課桌椅　校方氣炸喊告

他臉書留言「C5H5Na」　下場慘了！

恭喜中華隊晉級　古巴沒達到預期

最不建議吃燙青菜！醫吐原因　「激推1煮法」營養全保留

川普上任將宣布：美國進入緊急狀態

腸癌末期男「每天吃半碗菇」！2年半未復發　醫曝關鍵點

快訊／中華隊帶4勝晉級辜董爽發4千萬

賽程超不利！中華隊4強賽「全被排客場」　原因曝光

12強東京循環賽　中華隊「 3戰全客場」賽程超不利

快訊／5縣市豪大雨特報！東北季風雨勢強襲　最新警戒區域曝

7萬股民哭哭！廷鑫、昶虹今終止上市　股票淪壁紙

更多

最夯影音

更多

3分砲猛炸！中華11比3勝澳洲　「隊史首闖4強」晉級前進東京

郭哲敏「改裁1億元交保」　錢帥君73分鐘扛5千萬現身

#中華隊 11比3勝澳洲隊　「隊史首闖4強」晉級前進東京

台澳比賽場上轉播日古戰　大巨蛋球迷集體隔空應援

撞碎幸福家庭…公車女駕駛「現場燦笑玩手指」！事後喊：失憶了

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面