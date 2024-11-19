藍色超美！他開箱新iPad mini「1問題沒了」　燒到果粉：想買

▲原PO開箱新iPad mini。（圖／翻攝自PTT）

記者鄺郁庭／綜合報導

蘋果上月中突襲發布將推出全新iPad mini，首波僅在美國等29國開放預購，台灣並不在名單內。有網友去日本的時候，趁機帶了一台回來，試用過後PO出簡易開箱文，已經沒有「果凍螢幕」的問題，不過他有點不習慣低更新率的感覺。至於價格，退稅加上信用卡回饋，比台灣售價便宜2千多塊。

原PO在PTT的iOS板上PO出簡易開箱心得文，他本來就想找台小尺寸、方便帶出國的平板，沒想到剛好遇上新款iPad mini發表，便趁月初去東京時跑到知名連鎖3C賣場ヨドバシ（Yodobashi）挑了藍色Wi-Fi版256GB的平板，退稅後刷卡價格是17905元，比台灣售價20400元便宜不少。

回台灣後簡單開箱，首先是顏色，他覺得比當年iPhone 13 Pro的天峰藍再淡一些，不過是很漂亮的藍色。實際測試，他掛機刷了半小時遊戲APP，覺得平板的散熱應該不用擔心，「滿適合遊戲黨，日常使用也足夠。」

再來是不少人可能會關注的點，「果凍螢幕：刷了幾分鐘SNS，肉眼幾乎看不出來果凍效應，直的橫的都是」，認為在觀望這點的人可以直接入手沒問題，「沒有mini 6直向那麼誇張。」

再來是60Hz的更新率，他坦言自己不是很習慣，「iPad Pro M2有LTPO，手機S24 Ultra也是LTPO，習慣高更新率的我，滑新mini能很明顯感知差異，新mini就是比較卡的感覺。」不過新mini採用A17 Pro晶片、8G記憶體、尺寸小好攜帶，再想想價格，他覺得這點可以自己適應。

貼文引發熱議，「這顏色好燒，差快2500也滿多的」、「推，藍色好好看」、「我也是打算月中去日本買…台灣真的要等很久」、「真的好好看，羨慕」、「藍色好看！」「前天也在大阪bic camera買到藍色，退稅後比台灣定價便宜一些。」