「被虎鯊吃掉」第一視角曝光！　iPhone險遭誤吞全都錄

▲基弗爾po出芬奇的餵食照片。（圖／翻攝IG@ken_kiefer_underwater）



記者吳美依／綜合報導

巴拿馬海洋觀光組織「海豚之夢團隊」（The Dolphin Dream Team）與攝影師出海拍攝，虎鯊「Jitterbug」在餵食過程中，卻不小心吞進一支iPhone，意外拍到牠口腔內部皺褶，以及鰓不斷搏動的珍貴畫面。

《每日郵報》報導，「海豚之夢團隊」船長芬奇（Dave Finch）與來自德州的海洋攝影師基弗爾（Ken Kiefer）出海，展開虎鯊拍攝之旅。他把iPhone裝在防水透明盒，卻不小心被母虎鯊「Jitterbug」吞下去，幸好虎鯊很快意識到不對勁，因此立刻吐了出來。

基弗爾也發文，笑稱「這個狡猾的女孩搶了芬奇的相機，想要拍幾張自拍照。我看到這隻鯊魚在咬手機的外殼。我發現手機不見了，然後就看到『Jitterbug』把它吐出來。」內文還形容，「Jitterbug」看起來有點尷尬，「因為牠耍調皮被抓到了。」

根據夏威夷大學，鯊魚快速游動時，會張開嘴巴，讓水不斷通過牠們的鰓。但即使在沒有游動時，也可以進行口腔抽吸（buccal pumping），也就是主動運用口腔及臉頰肌肉，讓水繼續通過鰓。