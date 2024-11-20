iPad mini 7蘋果官網開賣！　1平台下單加碼贈「專用觸控筆」

▲iPad mini 7突襲開賣。（圖／翻攝蘋果官網，下同）



記者張靖榕／綜合報導

蘋果平板電腦 iPad mini 7（2024年版）今（11月20日）終於在台灣蘋果官網突襲開賣。128GB Wi-Fi 版本定價新台幣 1萬6900元起，據指今日下單，最快可11月26日就可到貨，吸引眾多果粉搶購。

iPad mini 7 搭載最新 A17 Pro 晶片，成為目前最小的 AI平板電腦，支援蘋果最新的人工智慧助理 Apple Intelligence，並針對記憶體與儲存空間進行升級：

• 記憶體：8GB

• 儲存空間：128GB起

• 售價：Wi-Fi 版本 1萬6900元起，Wi-Fi + 行動網路版2萬1900元起。

此外，新版的 iPad mini 不僅解決了前代備受詬病的「果凍滾動」問題，還因其流暢的遊戲性能，延續「遊戲神機」的特性。顏色方面，藍色版本獲得許多網友好評，被認為質感出眾。

蘋果官網目前僅提供宅配服務，無法選擇至實體直營店取貨，包括台北 101 和 A13 分店。若於今日下訂 128GB Wi-Fi 或 Wi-Fi + 行動網路版，最快可於 11月26日到貨。配送時間的穩定性顯示，iPad mini 7 的貨源充足。

iPad mini 7 支援 Apple Pencil Pro 和 Apple Pencil USB-C，但不相容於前代的 Apple Pencil 2，因此部分升級用戶需要重新購買配件。

除了蘋果官網，3C電商平台也迅速搶攻iPad mini 7市場。PChome 24h提供的購買優惠引發討論，特別是下單時額外贈送 APPLE 專用磁力吸附觸控筆，吸引不少消費者選擇在該平台購買，就有網友表示，因為多了這支筆，才跳槽來PChome買。