藍委喊砍潛艦國造預算　吳思瑤：最後開心的是中國共產黨

▲吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

國防部114年度編列19億9600萬5000元，用於「潛艦國造-第三階段後續艦籌建」，卻遭藍委質疑，提案要砍到只剩2億。對此，民進黨團幹事長吳思瑤25日說，削弱國家能力最後開心的是中國共產黨，委員有意見可以提出質詢，不是大筆一揮說砍就砍。

國民黨立委徐巧芯認為，潛艦國造第一艘原型艦仍在測試階段，若將後續7艘潛艦的預算編列至民國127年，進度無法確保，且工程可能面臨延期或追加預算風險。因此，她建議採階段性造艦方式，將預算分為2+3+2進行編列，已與國防部溝通，明年只會使用2億，因此提出減列其餘預算，保證潛艦建造進度不受影響。以提高預算使用效率。此外，同黨的馬文君、黃仁則盼歸零預算。

徐巧芯今在外交及國防委員會表示，潛艦國造第一第二階段一艘就做了8年，對外目前沒有公開原型艦測試，結果現在一次預算就要編到民國127年，剩下七艘都沒進行武器採購、相關附屬設備的規劃數量，很難審查預算合理妥適，明年為何要多編？她可以接受先編兩艘、三艘，但一艘都沒做完就編七艘，編十幾年預算，「等你做好我都五十歲，各位都不知道幾歲了」， 因此認為應分階段建案。

馬文君受訪則說，刪減預算才是真正考量國防戰力，如果做出來沒有戰力，花國防預算反而消減戰力，如果有好幾千億可以有更扎實的裝備，且加上時間點倉促，因此認為這樣的預算編列不恰當。至於有聲音質疑將影響戰力下降，潛艦要14年才能做出來，他沒辦法打仗才沒辦法維護我們安全，希望他可以通過所有作戰需求才是符合戰力，不是說直接買來就可以使用，都還在建造，測試過程可能遇到的問題，為何急著要編？

吳思瑤指出，潛艦國造是台灣國防自主重要建設，在野黨不要把政黨利益顏色凌駕國防之上，削弱國家能力，開心的是中國共產黨，委員有意見可以提出質詢，而不是說砍就砍，也期待民眾黨委員黃珊珊，她的兄長就是潛艦國造的召集人黃曙光，可以理解國防自主重要性，跟台灣國家安全站在一起。

對於在野黨的質疑，國防部長顧立雄表示，如果今年沒有編列預算，等海測通過可能會過了明年八月，因為預算編列期程可能會編到後年，變成會影響兩年的期程。

顧立雄強調，國防部態度清楚，就是海測通過之後，才會動支相關預算，今年編列，明年如果能夠如期通過海測，就能來動支預算，在海測沒有通過之前，並不會動用任何一毛錢。