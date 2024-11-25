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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許銘春「演唱會」花365萬公帑　徐巧芯爆陳菊也開唱：監院怎查？

▲▼國民黨團召開 憤怒 霸凌屍未寒 派系急分贓 記者會 林思銘 徐巧芯出席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐巧芯嗆許銘春「憑什麼？」（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

勞動部公務員之死延燒，勞動部前部長許銘春又被爆為滿足私欲，竟濫用勞發署「就業安定基金」公帑356萬餘元「登台高歌」。國民黨立委徐巧芯今（25日）批，許銘春跟監察院院長陳菊用同一筆公帑預算在同一個舞台上唱歌，這樣監察院是要怎麼查？「我之前自己發的歌也是自己出錢欸！憑什麼許銘春可以用納稅人的錢？」

許銘春對此事不回應；勞動部則說，公務機關預算支用核銷有嚴謹程序，不應該也難以想像有所謂帳目不清問題，本案是去年辦竣的活動，了解詳情尚需時間，法治國家不能容忍貪瀆舞弊行為，有任何事證可提供檢調或廉政單位依法處理。

徐巧芯今日批，勞動部除了霸凌導致員工輕生，又爆出許銘春挪用公款變成小金庫，此案應該送政風處調查，監察院也應該調查，但很遺憾，許銘春跟陳菊用同一筆公帑預算在同一個舞台上唱歌，這樣監察院是要怎麼查？這就是上會期國民黨堅持國會改革的原因，證明國會調查權的重要。

徐巧芯說，監察院跟勞動部一起動用納稅人的錢高歌，連禮服都是納稅人出的！自己想辦演唱會可以自己出錢嗎？誰想聽啊？大家都不想聽。如果今天不是勞動部有這筆錢，會開放許銘春開個人演唱會嗎？有明星夢也不是這樣用的吧！可以去參加選秀節目啊！

徐巧芯嗆，「許銘春你想唱就自己出錢出唱片啊！人民繳納稅錢是欠你嗎？」你已經不當使用了，第一送政風，第二送沒用的監察院，雖然監察院沒有用，但還是要送，別再讓他們自己人包庇自己人。徐又補充，之前自己發的歌也是自己出錢，所以到底憑什麼許銘春可以用納稅錢？

國民黨團書記長林思銘也說，許銘春已經濫用國家預算，涉及圖利罪，檢調要盡快啟動偵查程序。

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