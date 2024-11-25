獵鴞專案美軍售115億降至55億　陸軍盼增購反裝甲無人機

▲國防部長顧立雄 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

為了強化作戰力量，陸軍啟動「獵鴞專案」，原計劃從美國購入「彈簧刀300」與「ALTIUS-600」攻擊無人機飛彈系統，後續由於美方降低價格，考量我國當前的戰力需求，陸軍盼增購反裝甲型無人機數量，立法院外交及國防委員會25日邀請國防部長顧立雄報告並備詢，但因朝野立委都質疑內容不夠詳細，召委王定宇裁示，美方知會國會公告金額跟實際發價前後落差60億，差額要另建新案、增購，或繳回暫不做決策，待國軍單位詳實溝通再決定處理方式。

為因應中共軍力擴張及持續對我軍事威懾等嚴峻挑戰，陸軍依國土防衛戰略指導，並借鏡俄烏戰爭經驗，以「獵鴞專案」對美採購人員殺傷(彈簧刀 300)及反裝甲(ALTIUS-600)等 2 型「攻擊無人機飛彈系統」，當時美方知會國會價格為115億餘元，陸軍依建案規定呈報整體獲得規劃書修訂作業，奉行政院核定，列入114年度起預算編列，經持續與美方洽商，發價金額大幅下修至55億餘元，盼能於現階段將各作戰部隊反裝甲型無人機需求納案籌獲。

民進黨立委羅美玲質疑，美方初步報價60多億，但113年6月進行知會國會程序，公告金額變為115億餘元，後來發價書55億多元，我方有無反應為什麼差距為何這麼大？

顧立雄指出，當時有向美方要求說明價差，美方說這是綜合計算各項支出的一個最高價格，而國防在編預算時為了避免簽約金不足及後續預算需求，因此先啟動「整體獲得規劃書」程序修訂作業。戰規司長黃文啟中將說明，美方的流程，初步報價時，廠商針對生產成本估價，而知會國會前，美國安合局會針對所有相關成本、通膨計價、專案管理費等等去做一個最高的估價值，美方一向採取不賺不賠、不討價還價的原則，所以一定會把價格拉到最高，後續我方則有向美方了解有沒有高估等因素，這樣的情況過去也有遇到，但經過充分協調，就把價格談下來。

國民黨立委陳永康說，軍售案對我國來講是重要作業流程，展現美國對我們支持，但這樣價格落差的部分，美方內部檢討外，我們也可提出美國要改進，雖相信美方，但中間可能有疏忽。

民進黨立委王定宇也表示，軍售案動輒幾十億價差，一般軍售案從發價、核價到稽核，都是美國軍方負責，若是商售案則是我方負責比價各方來源，雖軍售案我們對美方有信任程度，但相關案子出現價格不一問題，作為買方，建議我方也應做功課，如同商售的方式。

王定宇同時提出質疑，預算編列要繳回或要增加購置，使用單位應要有數量依據，但這在報告裡面沒看到；國民黨立委馬文君則說，無人機進步非常快，不管攻擊、反制都在不斷演進，現在一次想要買這麼多，這些都要說清楚，而且買了又要放在哪，過去艦艇等都有鏽蝕狀況。