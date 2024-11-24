「不明無人機」現蹤3座英空軍基地　恰有美軍核武預定地

▲英國雷肯希斯空軍基地（Lakenheath）。（圖／翻攝自Facebook／RAF Lakenheath）

記者吳美依／綜合報導

美國駐歐洲空軍證實，3座英國空軍基地上空發現無人機群，而《每日郵報》報導，其中一處被指定為美國核彈頭儲存設施。未經證實消息指出，F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機升空回應，但英美軍方都沒有證實。

駐歐洲美國空軍發言人表示，11月20日至22日，英國雷肯希斯皇家空軍基地（RAF Lakenheath）、米登霍爾皇家空軍基地（RAF Mildenhall）、費爾特維爾皇家空軍基地（RAF Feltwell）上空發現「小型無人航空載具」。

他說明，「這些無人機的數量變動不定，大小及配置也各不相同」，3座基地的負責人都已經確認，入侵行動並未影響基地人員或關鍵基礎設施，但相關單位仍在進行積極監視。目前尚不清楚，這些無人機是否應該被視為敵對的。

為了保護行動安全，美軍拒絕透露具體防禦措施，但宣稱保留「保護設施」的權利，「我們將繼續監控我們的空域，並且與東道國及任務夥伴積極合作，確保基地人員、設施及資產的安全。」

英國國防部一名發言人也說，「我們嚴肅看待威脅，並且在國防基地維持強力措施，包括反無人機的安全能力」，但拒絕針對安全程序發表評論。

事實上，每日電訊報1月就引述五角大廈採購資料庫報導，美國計畫在雷肯希斯基地展開「核任務」。每日郵報也指出，該基地預計存放的美軍核彈頭，威力是廣島原子彈的3倍。

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