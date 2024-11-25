直擊／好市多黑五首日人潮曝光！業者曝優惠品項「歷年最多」

▲好市多黑五首日，上午9點開幕前就有破百人潮。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多黑色購物節今（25）日第1天開跑，官方公告提早至上午9點營業，今年搶先排隊人潮較去年增加，在上午9點前就有破百人等候入場，其中頭香李小姐表示自己就住在附近，7點半就到現場。而業者也透露，今年優惠品項總計多達500多項，總折扣金額達百萬，是歷年來最多。

好市多一年一度「黑色購物節」（黑五購物節）今年於11月25日至12月1日舉行，今首日排隊人潮較去年微幅增加，可能受到好天氣影響，去年首日9點前僅20人左右排隊，今年則有破百名消費者排隊搶先等候。

其中頭香李小姐表示自己就住附近，過去都是網購為主，但今天7點半就到現場，沒有特別鎖定什麼商品，她表示昨日就有來逛，看到假日人潮洶湧，只是好奇「生意怎麼會越來越好」。而排隊第二組的兩名消費者表示，這次特別鎖定3C產品，尤其是iPhone手機，希望能有折扣價。

好市多黑五活動往年優惠品項總計約400多項，今年業者透露，「將多達500多項，是歷年來最多，折扣金額總計超過百萬」。

按照往年流程，商品及折扣將保持神秘，前一天下午4點左右將於好市多社群、APP曝光隔日亮點優惠品項，不過折數和售價仍會在賣場揭曉。而賣場營業時間，11月25日至11月28日提早至早上9時開始營業，11月29日至12月1日8時就開門，若是消費者提早抵達，可依照現場動線指示排隊。

好市多已在昨24日下午臉書預告首日精選特價商品，包括85吋4K QLED顯示器「折扣高達2萬8千元」、528公升四門對開冰箱折扣8900元、60 公分獨立式洗碗機省8000元、美姿標準雙人床墊省7300元，四合一智慧鎖折價3000元、微震科技電動牙刷組省1390元等，賣場另有更多限量商品。