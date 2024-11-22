好市多黑五優惠搶先曝光！3C家電、黃金珠寶入列　果粉把握降價

▲好市多「黑色購物節」優惠品包括大螢幕顯示器、除濕機、洗碗機等。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」每年都吸引大批會員關注，今年將於11月25日至12月1日連續7天登場。好市多官方臉書今（22日）搶先曝光優惠商品，包括大螢幕顯示器、LG除濕機、洗碗機、鑄鐵鍋、黃金珠寶等，還有果粉期待的iPad、Apple Watch商品降價。

好市多一年一度「黑色購物節」（黑五購物節）將有數百項商品祭出下殺優惠，今年於11月25日至12月1日舉行，按照往年流程，商品及折扣將保持神秘，前一天將於好市多社群、APP曝光隔日亮點優惠品項，不過折數和售價仍會在賣場揭曉。

好市多今日在臉書搶先透露，此波黑五優惠商品包括質感家電「SAMSUNG 85吋顯示器」、「LG除濕機」、「伊萊克斯洗碗機」，生活好物有「LEGO環形雲霄飛車」、「TOMMY HILFIGER服飾」、「LE CREUSET鑄鐵鍋」。果粉也可以期待「iPad」、「Apple Watch」，還有限量的黃金珠寶等。

業者表示，11月24日起，連續7天的下午4點，將於好市多Facebook和Instagram官方帳號，搶先曝光隔日精選優惠商品方便消費者所定心儀好物，優惠品數量有限，售完為止。