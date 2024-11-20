　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

▲▼ 全聯隔日達改名「全電商」！每周六日一回饋12.5%，黑五將加碼折555元。（圖／業者提供）

▲全聯隔日達改名「全電商」！每周六日一最高回饋12.5%。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯「隔日達」將於11月22日起正式更名為「全電商」，販售箱購日用品、家電、美妝保養、保健、寵物等超過15萬件商品，為慶祝全新開始，除了祭出最高回饋12.5%，新客還能賺400元購物金，網頁也不定期有藏寶圖「5折神秘折扣碼」，11月28日黑色星期五購物節加碼，消費滿5555元折555元，爆殺品搶先曝光！

「全電商」將於11月22日起至12月31日，祭出四重好康回饋。好康1，活動期間每周六日一，單筆消費滿1500元折100元，使用PX Pay或全支付付款，折後消費滿1500元加碼送1000福利點（當日/單卡回饋上限1萬福利點），最高回饋12.5%。

好康2，不限金額下單即享「訂單免費」抽獎機會，將贈送該筆訂單同等金額價值之福利點（每周抽出10名，單筆訂單回饋上限10萬福利點）。

好康3，新客首購享7折優惠（限指定單一商品優惠一次，最高折抵200元），完成首購加碼再送200元回購券，滿999元可折抵，最多現賺400元購物金。

好康4，「全電商」網頁將不定期埋藏尋寶圖示，點選圖示將獲得「5折神秘折扣碼」，輸入後可享滿200元折100元優惠。

全聯表示，自2022年7月「隔日達」正式啟動以來，憑藉全聯在快消品價格上的優勢，積極拓展飲品、尿布、衛生紙、清潔用品等體積大、重量重的多元品類，並以「箱購0元免運送到家」的服務，主打省時、省力又方便的購物體驗，獲得會員歡迎，成功打入競爭激烈的網購市場。

2023年10月起，隨著大潤發量販商品的加入，平台突破原有快消品框架，進一步拓展小家電、餐廚用品、居家收納、美妝、保健、寵物及流行時尚等多元生活化商品，豐富的商品種類為平台後續發展奠定了堅實基礎。

為了吸引更多優質品牌進駐，12月1日起至明年5月31日，凡是新加入「全電商」且符合要求之廠商，可免費參與每月加碼活動，加入前6個月再額外贊助每月最高5萬福利點行銷金。目前「全電商」商品數量已突破15萬項，2025年預計商品總數將突破50萬目標，同時因應數十萬商品的搜尋效率及易用度，平台系統將持續優化，以確保全聯千萬會員在面對海量商品時，能夠快速搜尋到理想商品，搭配PX Pay/全支付等支付工具，提升購物體驗。

●黑五購物節下殺，爆殺品搶先看

另外，繼電商最大檔期雙11後，再戰「黑色星期五」購物節，全電商將於11月22日起至12月5日祭出天天折，單筆消費滿2555元折255元，滿8555元折855元；指定品牌大型家電單筆滿5000元以上，現折500元，指定小家電則享單筆滿3000元以上現折300元。11月28日起再送黑五加碼券，單筆消費滿5555元，折555元，活動至12月2日。

11月22日至11月30日也推出爆殺品，「Apple AirPods Pro2 USB-C」7490元，買再贈10,400福利點，等於現省超過千元；IH爐、電磁爐都適用的「Tefal亞維儂系列28cm不沾小炒鍋+平底鍋」原價4598元，優惠價1190元，等同下殺26折，再加碼送德國Fackelmann 食物料理夾。

還有貴婦級專櫃保養品「赫蓮娜 黑繃帶修護乳霜航空版(50ml)」原價14,799元，用券折後只要7,880元；雨季必備「日立 7公升DC舒適節電除濕機」原價10,990元，優惠價6,890元，現省超過4,000元。

家庭日用囤貨，「怡柔 3層抽取衛生紙(100抽x12包x6袋)」優惠價894元，一抽不到0.125元；「一匙靈抗菌EX強力消臭洗衣精補充包(1.5kgx6包)」優惠價474元，平均一包只要79元。

▲好市多2024黑五購物節將於「11月25日至12月1日」連續7天展開。（圖／記者林育綾攝）

●好市多黑五

另外，美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」每年都吸引大批會員關注，今年將於11月25日至12月1日連續7天展開，將網羅數百項商品祭出下殺優惠。按照往年流程，商品及折扣將保持神秘，前一天將於好市多社群、APP曝光隔日亮點優惠品項，不過折數和售價仍會在賣場揭曉。

特別的是，今年也將推出感恩大回饋，針對「續卡滿20年以上」的會員（需連續無中斷）免費贈送烤雞！好市多會員近期將收到黑五購物節資訊的實體信件，其中20年鐵粉收到的會員護照中將夾有感謝信函，會員可持感謝函至賣場兌換烤雞或Pizza。

好市多也說明，考量會員人數，此波寄送25年及20年會員感謝函兌換券，採分流處理，將在2024年10月至2025年7月期間，分6次陸續寄出，會員收到後兩個月內，都可以持兌換券到好市多兌換。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／12:23嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／南部發生有感地震　震度估3級以上
王仁甫女兒18歲了！　低胸美腿大解放
快訊／何佩珊被爆「請黨中央要議員閉嘴」　當事人曝對話打臉
蔡淑臻認愛「185公分圈外男友」
獨／大根怒控爆料未婚生子！小優喊冤　日媒髮夾彎封台灣亞洲第二
大根小優「雙方電話對質」！　老闆吳宗憲說話了
何佩珊被爆「請黨中央要綠議員閉嘴」
看完中華隊「散場1幕」太沒品　百萬網紅一路聞：嘔嘔嘔

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

【廣編】寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！老協珍官網開賣兩小時搶購一空，網友哀號求加貨

賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強！比薩下殺199元、套餐百元有找

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

就一起！長榮班機經東京巨蛋　機長廣播應援：中華隊加油

小六弟獨自煮出2菜1湯　弄完還會善後網友讚爆

感動！台灣球迷撐起巨大國旗幫 #中華隊 集氣

陳傑憲實現赴日承諾！讓東京巨蛋變台北大巨蛋

逆轉肌齡的秘密　肌膚再生基因大解密　皮膚科醫師教你怎麼選

2個月連收2店！肯德基全台首家「數位旗艦店」悄悄關了　

全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

【廣編】寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！老協珍官網開賣兩小時搶購一空，網友哀號求加貨

賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強！比薩下殺199元、套餐百元有找

下班總是精疲力盡？　教你對付「工作情緒勞動4招」

「紅土之王」納達爾告別網壇　「請記得我是好人和追夢的孩子」

苗可麗情勒媳婦曾沛慈「兒子楊祐寧變夾心餅」　私底下反應超反差

勞動部霸凌案調查小組皆謝宜容舊識　王鴻薇：沒人是「菊」外人

27歲女做「雷射祛斑」後身亡　 家屬質疑：麻藥敷太多

快訊／12:23嘉義規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

王義川稱「見轉播寫中華隊就賭爛」　他酸放火砸鍋：賴清德更賭爛你

開車遇「婦人遛陸龜」緩慢過馬路　駕駛苦等40秒「回這句」笑翻

尹馨血壓突飆破200壓不下！竟是少見病症上身　台大手術一周治癒

被咬一口「15分鐘喪命」！　澳洲最致命蜘蛛大量出沒

消費熱門新聞

肯德基2大限時優惠狂賀中華隊進4強

必勝客「4大優惠」慶中華隊進4強

韓星搶先試喝燦笑「要瘋掉了」！

麥當勞錯貼公告新品意外曝光！業者回應

日本名店主廚監製「巧克力杯子蛋糕」全臺7-11療癒開賣

麥當勞「2品項停售」！

全聯隔日達改名「全電商」！黑五爆殺品搶先看

漢堡王超人氣「捲捲德腸堡」回歸

肯德基全台首家數位旗艦店關了！

冬之茶與陳年老茶　喜迎天仁71周年慶

寶可夢聯名佛跳牆秒殺完售！

直擊！全台首座自動義大利麵產線

快訊／麥當勞連7年漲價！18款超值全餐最多漲3元

Fred臥底点爭鮮推銷「來点肉味」

更多熱門

相關新聞

黑五省錢高手必搶　香港迪士尼主題房最低6折！

黑五省錢高手必搶　香港迪士尼主題房最低6折！

不知不覺又到了容易心累的年底，不論是帶小孩帶到筋疲力盡的爸媽，還是加班到厭世的上班族，想要出國放飛自我卻被特休或錢包綁架了嗎？ETtoday旅遊雲大揭密，資深玩家才知道的超殺旅遊折扣！

婦購物後找遺失錢包　內埔警伸援手

婦購物後找遺失錢包　內埔警伸援手

柯文哲政治獻金案　檢傳元利建設董座作證

柯文哲政治獻金案　檢傳元利建設董座作證

雙11優惠大集合！11元搶上萬夯品、咖啡買11送11

雙11優惠大集合！11元搶上萬夯品、咖啡買11送11

11元搶萬元鑄鐵鍋、吹風機！全聯雙11爆殺

11元搶萬元鑄鐵鍋、吹風機！全聯雙11爆殺

關鍵字：

全聯全電商黑五黑五購物節

讀者迴響

熱門新聞

大根被爆未婚生子！2歲兒的媽是長榮空姐

獨家大根出面談小孩這次不忍了

日媒態度大轉變！台灣弱隊變亞洲第2

阿兵哥約旅館打手遊　正妹痛哭控性侵「毀掉我第一次」

12強「場邊正妹」竟是第一女神！　球迷發現搶合照

21歲女撞爛試乘車總代理：保險處理

讚嘆總機！蔡其昌搞定中華隊回程機票

明後天雨最大　下周跌破15度「逼近冷氣團等級」

咳嗽半年驚罹肺腺癌！55歲女「天天吃1菜」5年沒復發

新竹媽「懷孕生子」吸毒沒停過！　3個月大兒喝母乳中毒亡

學生妹瞞著男友半夜偷約砲　戴眼罩服務遭偷拍

被大根怒控爆他未婚生子「居心叵測」

林千又被施暴分手9月「要結婚了」

獻花中華隊爆紅！　華航最正地勤藏跳舞片

陳啟昱「酒店名花小三」起底！　甜美御姐讓他拋妻棄子

更多

最夯影音

更多

鍾欣凌玩滑索「落地慘摔」　嚇到飆淚..嚴藝文一旁笑瘋

【這哥是來交朋友的吧】 #12強賽 隊友在暫停開會...古巴選手直接和台灣球迷練球XD

高雄違停駕駛拒檢突踩油門　2警慘遭拖行摔倒影片曝！

石牌口香糖爺爺故事催淚　「沒有錢怎麼有親戚」惹鼻酸

尪開心從月子中心螢幕看孩　轉頭見她消失：我女兒咧QQ

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面