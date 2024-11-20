全聯隔日達改名「全電商」！黑五加碼折555元　爆殺品搶先看

▲全聯隔日達改名「全電商」！每周六日一最高回饋12.5%。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯「隔日達」將於11月22日起正式更名為「全電商」，販售箱購日用品、家電、美妝保養、保健、寵物等超過15萬件商品，為慶祝全新開始，除了祭出最高回饋12.5%，新客還能賺400元購物金，網頁也不定期有藏寶圖「5折神秘折扣碼」，11月28日黑色星期五購物節加碼，消費滿5555元折555元，爆殺品搶先曝光！

「全電商」將於11月22日起至12月31日，祭出四重好康回饋。好康1，活動期間每周六日一，單筆消費滿1500元折100元，使用PX Pay或全支付付款，折後消費滿1500元加碼送1000福利點（當日/單卡回饋上限1萬福利點），最高回饋12.5%。

好康2，不限金額下單即享「訂單免費」抽獎機會，將贈送該筆訂單同等金額價值之福利點（每周抽出10名，單筆訂單回饋上限10萬福利點）。

好康3，新客首購享7折優惠（限指定單一商品優惠一次，最高折抵200元），完成首購加碼再送200元回購券，滿999元可折抵，最多現賺400元購物金。

好康4，「全電商」網頁將不定期埋藏尋寶圖示，點選圖示將獲得「5折神秘折扣碼」，輸入後可享滿200元折100元優惠。

全聯表示，自2022年7月「隔日達」正式啟動以來，憑藉全聯在快消品價格上的優勢，積極拓展飲品、尿布、衛生紙、清潔用品等體積大、重量重的多元品類，並以「箱購0元免運送到家」的服務，主打省時、省力又方便的購物體驗，獲得會員歡迎，成功打入競爭激烈的網購市場。

2023年10月起，隨著大潤發量販商品的加入，平台突破原有快消品框架，進一步拓展小家電、餐廚用品、居家收納、美妝、保健、寵物及流行時尚等多元生活化商品，豐富的商品種類為平台後續發展奠定了堅實基礎。

為了吸引更多優質品牌進駐，12月1日起至明年5月31日，凡是新加入「全電商」且符合要求之廠商，可免費參與每月加碼活動，加入前6個月再額外贊助每月最高5萬福利點行銷金。目前「全電商」商品數量已突破15萬項，2025年預計商品總數將突破50萬目標，同時因應數十萬商品的搜尋效率及易用度，平台系統將持續優化，以確保全聯千萬會員在面對海量商品時，能夠快速搜尋到理想商品，搭配PX Pay/全支付等支付工具，提升購物體驗。

●黑五購物節下殺，爆殺品搶先看

另外，繼電商最大檔期雙11後，再戰「黑色星期五」購物節，全電商將於11月22日起至12月5日祭出天天折，單筆消費滿2555元折255元，滿8555元折855元；指定品牌大型家電單筆滿5000元以上，現折500元，指定小家電則享單筆滿3000元以上現折300元。11月28日起再送黑五加碼券，單筆消費滿5555元，折555元，活動至12月2日。

11月22日至11月30日也推出爆殺品，「Apple AirPods Pro2 USB-C」7490元，買再贈10,400福利點，等於現省超過千元；IH爐、電磁爐都適用的「Tefal亞維儂系列28cm不沾小炒鍋+平底鍋」原價4598元，優惠價1190元，等同下殺26折，再加碼送德國Fackelmann 食物料理夾。

還有貴婦級專櫃保養品「赫蓮娜 黑繃帶修護乳霜航空版(50ml)」原價14,799元，用券折後只要7,880元；雨季必備「日立 7公升DC舒適節電除濕機」原價10,990元，優惠價6,890元，現省超過4,000元。

家庭日用囤貨，「怡柔 3層抽取衛生紙(100抽x12包x6袋)」優惠價894元，一抽不到0.125元；「一匙靈抗菌EX強力消臭洗衣精補充包(1.5kgx6包)」優惠價474元，平均一包只要79元。

▲好市多2024黑五購物節將於「11月25日至12月1日」連續7天展開。（圖／記者林育綾攝）

●好市多黑五

另外，美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」每年都吸引大批會員關注，今年將於11月25日至12月1日連續7天展開，將網羅數百項商品祭出下殺優惠。按照往年流程，商品及折扣將保持神秘，前一天將於好市多社群、APP曝光隔日亮點優惠品項，不過折數和售價仍會在賣場揭曉。

特別的是，今年也將推出感恩大回饋，針對「續卡滿20年以上」的會員（需連續無中斷）免費贈送烤雞！好市多會員近期將收到黑五購物節資訊的實體信件，其中20年鐵粉收到的會員護照中將夾有感謝信函，會員可持感謝函至賣場兌換烤雞或Pizza。

好市多也說明，考量會員人數，此波寄送25年及20年會員感謝函兌換券，採分流處理，將在2024年10月至2025年7月期間，分6次陸續寄出，會員收到後兩個月內，都可以持兌換券到好市多兌換。