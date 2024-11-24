好市多黑五節明登場！首波優惠搶先看　85吋顯示器現折2.8萬

▲好市多黑色購物節明天登場。（圖／記者林育綾攝）

記者楊惠琪／台北報導

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」明起（25日）至12月1日連續7天登場，今年提供超過500個優惠品項，優惠金額達近百萬元。好市多官方臉書今（24日）預告明天首波精選優惠商品，明起至周四賣場將提早在上午9時營業，周五至周日更提前在8時就開門。

好市多今天下午在臉書預告首日精選特價商品，包括85吋4K QLED顯示器折扣高達2萬8千元、528公升四門對開冰箱折扣8900元、60 公分獨立式洗碗機省8000元、美姿標準雙人床墊省7300元，四合一智慧鎖折價3000元、微震科技電動牙刷組省1390元等，賣場另有更多限量商品。

▲四門對開冰箱折扣8900元。（圖／翻攝自Facebook／台灣好市多）

業者表示，此波黑五優惠商品包括質感家電「SAMSUNG 85吋顯示器」、「LG除濕機」、「伊萊克斯洗碗機」，生活好物有「LEGO環形雲霄飛車」、「TOMMY HILFIGER服飾」、「LE CREUSET鑄鐵鍋」、「iPad」、「Apple Watch」，還有限量的黃金珠寶等。

▲SAMSUNG 85吋顯示器便宜2萬8000元。（圖／翻攝自Facebook／台灣好市多）



業者指出，11月24日起，連續7天的下午4點，將於好市多Facebook和Instagram官方帳號，搶先曝光隔日精選優惠商品方便消費者鎖定心儀好物，優惠品數量有限，售完為止。好市多全台門市也因應黑色購物節活動，營業時間有所調整，11月25日至11月28日提早至早上9時開始營業、11月29日至12月1日8時就開門。