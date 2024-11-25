「台灣奪冠的喜悅日本人難以想像」　小笠原：再次確認中華民國存在

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽冠軍戰，台灣以4比0擊敗日本，不僅終結日本在國際賽事27連勝紀錄，更是台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事（非分齡）奪冠。對此，日本學者小笠原欣幸25日表示，這份喜悅之大，恐怕是日本人難以想像的程度，這個星期，整個台灣將沉浸在共同的喜悅與感動之中。他強調，這也將是台灣人民再次確認中華民國作為國家存在的一星期。

小笠原欣幸今早發文恭賀台灣勇奪世界棒球12強賽冠。接著，他表示，在東京巨蛋的決賽中，台灣以4:0擊敗日本，首度拿下冠軍。這是台灣棒球隊自1992年巴塞隆納奧運摘下銀牌後，再度在國際賽事中奪得獎牌。

小笠原欣幸表示，此次台灣隊賽前評價並不是特別高，相信幾乎沒有人預料到他們能奪冠。然而，在台灣主辦的分組預賽首戰擊敗韓國後，球隊氣勢大振。

小笠原欣幸指出，隨著台灣隊一路挺進東京巨蛋四強賽，台灣民眾的熱情持續攀升至最高點，電視新聞也天天以棒球賽事為報導重點。昨晚，台灣各地舉辦的戶外轉播場地都聚集了大批民眾為球隊加油。

小笠原欣幸認為，對於在國際上遭受孤立的台灣而言，選手與球隊在國際賽事上的優異表現格外令人振奮。更何況是奪得冠軍，這份喜悅之大，恐怕是日本人難以想像的程度。今天選手們凱旋歸國時，想必會臨時籌劃盛大的慶功遊行活動。

最後，小笠原欣幸強調，這個星期，整個台灣將沉浸在共同的喜悅與感動之中。這也將是台灣人民再次確認中華民國（中華民國台灣）作為國家存在的一星期。

▼日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）