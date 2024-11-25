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北海道陷熊危機！1判決害獵人不敢開槍　日本恐變「熊熊星球」

日本北海道的棕熊數量不斷暴增，讓該地恐成為「熊熊星球」。示意圖，（東方IC）

圖文／鏡週刊

隨著日本北海道棕熊數量的激增，人類與棕熊的生活範圍逐漸重疊，當地正面臨著越來越嚴重的「熊危機」。尤其是在札幌高等法院最近的一項判決後，負責捕殺棕熊的獵人不禁感到顧忌，未來當棕熊出沒在居民區附近時，民眾或許將無人協助捕熊，只能自求多福。

根據北海道政府的數據，僅北海道一地的棕熊數量，從1990年的5,200頭增長到2020年的11,700頭。全日本的熊棲息地也在不斷擴大，過去40年來，熊的活動範圍已經擴大到超過國土面積的6成，甚至部分大城市內也時常出現熊的身影。若不立即採取有效對策，到2050年，熊或將侵占更多都市，甚至有可能讓日本成為「熊熊星球」。

然而，當地民眾可能很快會面臨一個難題，當棕熊出現在民宅玄關前時，或許連獵人也不再願意出手處理。此一問題的根源，來自於札幌高等法院在今年（2024）10月所作出的判決。

綜合日媒報導，案件源於2018年8月，一名獵人受砂川市政府委託，前往民宅捕殺棕熊。雖然任務成功，但該男子在開槍過程中朝建築物方向開火，最終遭到北海道政府公安委員會取消持槍許可。儘管一審法官認為這不構成實際危險，但二審法院卻逆轉了判決，認為即使子彈擊中棕熊，彈道變化後仍可能傷及建築物，因此取消持槍許可的決定是合理的。

此判決一出，對北海道的獵人群體造成了不小的影響。北海道獵友會會長堀江篤指出，若持槍許可被取消，未來面對捕殺棕熊的請求時，獵人將不得不謹慎考慮。各地的獵人因此感到擔憂，北海道獵友會正在評估，若地方政府與警方合作不足，未來即便有捕殺需求，也可能不再接受任務。儘管部分地方政府與警方已建立良好合作關係，最終是否出動捕熊，仍將由各支部自行判斷。

目前，北海道幾乎所有市町村的棕熊捕殺工作都依賴獵友會協助。如果獵友會決定不再執行這項任務，當地政府將不得不尋找其他方式來解決棕熊威脅，然而，這樣的轉變可能會帶來更多問題──究竟誰能替代獵人來負責捕殺棕熊呢？


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