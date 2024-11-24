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12強選手血統掀熱議！他傻問：阿美族特別會打球？　內行給解答

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊此次出戰12強的隊伍中，有許多選手具有原住民血統，其中又以阿美族占大多數。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／柯振中報導

12強冠亞軍賽24日火熱開打，中華隊對陣日本，吸引許多台灣球迷觀看。對此，有網友發現，在中華隊的原住民選手當中，阿美族佔了大多數，讓他感到十分困惑，是不是「阿美族特別會打棒球」。貼文曝光後引起討論，也有內行人出面解釋原因。

有一名網友在PTT發文詢問，此次12強出征的中華隊隊員當中，一共有12位擁有原住民血統，但經過整理以後，發現林凱威、李凱威、張奕、黃恩賜，以及林立、陳晨威、潘傑楷、林昱珉、曾頌恩等人都是阿美族，其餘的選手則包含排灣族的吳俊偉、排灣族的吉力吉撈‧鞏冠、排灣族的邱智呈，以及泰雅族的岳東華，讓他感到相當好奇，「原住民當中阿美族特別會打棒球？」

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網友分享，全國58萬原住民當中，阿美族占了大多數，共有21萬人，但不曉得為何，來自阿美族的人均棒球選手比例，會遠高於其他族，「這種阿美族特別會打棒球的印象是對的嗎？為什麼呢？」

▲▼ 世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊此次出戰12強的隊伍中，有許多選手具有原住民血統，其中又以阿美族占大多數。（圖／記者李毓康攝）

貼文引起討論後，不少過來人對此回覆，「運動神經好，打球有未來」、「原住民的運動能力非常的優秀」、「阿美族人口最多，而且身材又好，手長腳長的」、「本來就是阿美族最早開始打棒球，而且體型相較其他族。」

此外，也有人表示，阿美族的孩子接觸跑步、棒球較早，且人數很多，會跑步、會打球的孩子十分受到重視，這是刻意學習的結果。

 
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