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快訊／雲林啃老男討錢失敗「徒手打死母」　傷害血親致死遭檢方聲押

記者王悉宇、趙蔡州／雲林報導

雲林縣口湖鄉40歲張姓男子23日疑似跟58歲蔡姓母親討錢未果，在母親經營的檳榔攤將母親徒手毆打致死，事後被警方逮捕送辦。雲林地檢署檢察官24日晚間複訊張男後，認定張男涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪嫌疑重大，且串證、滅證及逃亡之虞，向雲林地方法聲請羈押張男。

▲▼ 雲林命案 。（圖／記者王悉宇攝）

▲張男遭檢方聲押。（圖／記者王悉宇攝）

張男育有2女1男，前妻已癌症過世，年輕時做收成蛤蠣工人，後來就沒有工作，平日遊手好閒，家裡都靠母親經營檳榔攤維持家計。張男23日幻想自己有好幾百億，懷疑母親偷走自己錢，跑到母親經營的檳榔攤討錢，見母親不給錢就當場動手打人，甚至揮拳攻擊母親頭部，事後氣憤離開現場。

蔡女遭到兒子暴力對待後，身體不適想返回約200公尺外的住宅，不料騎車行駛了50公尺就在路邊陷入昏迷，附近的居民看見後立刻幫忙報警求救，然而蔡女送醫後仍傷重不治。

張男弟弟指出，平常會接到哥哥電話，但也都是說錢的事情，「說拿他的錢」，也不知道他為什會幻想有好幾百億，精神狀況時好時壞，但他也不去看醫生，認為發生這樣的事情，還是要接受法律制裁，弟弟的小孩可能就先帶回來一起住。

張男弟弟表示，哥哥至少離婚10年，剛開始還有在工作，但斷斷續續之後就無業，也沒有很密切的互動，上周媽媽才帶孫子到台中一起相聚，沒想到幾天後就天人永隔。

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