快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

▲雲林口湖鄉昨日下午發生一起兒子毆打母親致死悲劇。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林口湖鄉昨（23）日發生一起疑似兒子徒手毆打母親致死人倫悲劇，蔡姓58歲婦女在自營的檳榔攤遭到張姓兒子暴力對待，隨後身體不適想返回約200公尺的住宅，卻騎機車在檳榔攤外約50公尺即身體不適倒下暈厥，經送醫搶救仍回天乏術；詳細死因仍須待法醫相驗後釐清。警方將張男依《殺害直系血親尊親屬罪》嫌移送偵辦。

年約40歲的張男偶會有情緒不穩定情形，以徒手歐打母親，街坊對這戶人家都不陌生，蔡婦為人和善平時與鄰居感情都不錯，附近居民說跑過去幫忙的時候看到臉部、頭部疑似受有鈍挫傷跟擦傷，擦傷的部分像是倒地時才造成，因為有人看到她是下摩托車後，慢慢蹲下變趴臥倒地，大家都不捨蔡婦如此遭遇。

▲死者在自營檳榔攤中遭兒子徒手毆打。（圖／記者王悉宇翻攝）

住家鄰居表示，檳榔攤阿姨被打後可能人很不舒服，從檳榔攤想騎摩托車要回家，在紅路燈那邊人就不舒服，叫那邊的鄰居趕快來叫我們去幫忙，我們才知道阿姨出事昏倒，因為只看到兒子一副生氣的樣子走回來，兒子從不與鄰居說話，只會罵母親，平時看起還算正常，無業並且好吃懶做，時常會怒罵阿姨，但阿姨都不予理會也不會還嘴，大多時候都是會提到錢。

▲死者身體不適想回家，離開檳榔才50公尺就倒底暈厥。（圖／記者王悉宇翻攝）



村民均表示，前面的爭吵其實也不是很清楚細節，但這個兒子不長進而且脾氣暴躁，僅知道媽媽原本在檳榔攤受到兒子暴力毆打，疑似因此造成死亡。而家中還有包含兇手的三個孩子，媽媽一共同時照顧著四個孫子，村民紛紛搖頭「怎麼會發生這樣的事」「人倫悲劇」「太令人悲痛」。

▲雲林口湖鄉昨日下午發生一起兒子毆打母親致死悲劇。（圖／記者王悉宇翻攝）