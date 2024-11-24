　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

▲雲林口湖鄉昨日下午發生一起兒子毆打母親致死悲劇。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林口湖鄉昨日下午發生一起兒子毆打母親致死悲劇。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林口湖鄉昨（23）日發生一起疑似兒子徒手毆打母親致死人倫悲劇，蔡姓58歲婦女在自營的檳榔攤遭到張姓兒子暴力對待，隨後身體不適想返回約200公尺的住宅，卻騎機車在檳榔攤外約50公尺即身體不適倒下暈厥，經送醫搶救仍回天乏術；詳細死因仍須待法醫相驗後釐清。警方將張男依《殺害直系血親尊親屬罪》嫌移送偵辦。

年約40歲的張男偶會有情緒不穩定情形，以徒手歐打母親，街坊對這戶人家都不陌生，蔡婦為人和善平時與鄰居感情都不錯，附近居民說跑過去幫忙的時候看到臉部、頭部疑似受有鈍挫傷跟擦傷，擦傷的部分像是倒地時才造成，因為有人看到她是下摩托車後，慢慢蹲下變趴臥倒地，大家都不捨蔡婦如此遭遇。

▲雲林口湖鄉昨日下午發生一起兒子毆打母親致死悲劇。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲死者在自營檳榔攤中遭兒子徒手毆打。（圖／記者王悉宇翻攝）

住家鄰居表示，檳榔攤阿姨被打後可能人很不舒服，從檳榔攤想騎摩托車要回家，在紅路燈那邊人就不舒服，叫那邊的鄰居趕快來叫我們去幫忙，我們才知道阿姨出事昏倒，因為只看到兒子一副生氣的樣子走回來，兒子從不與鄰居說話，只會罵母親，平時看起還算正常，無業並且好吃懶做，時常會怒罵阿姨，但阿姨都不予理會也不會還嘴，大多時候都是會提到錢。

▲雲林口湖鄉昨日下午發生一起兒子毆打母親致死悲劇。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲死者身體不適想回家，離開檳榔才50公尺就倒底暈厥。（圖／記者王悉宇翻攝）

村民均表示，前面的爭吵其實也不是很清楚細節，但這個兒子不長進而且脾氣暴躁，僅知道媽媽原本在檳榔攤受到兒子暴力毆打，疑似因此造成死亡。而家中還有包含兇手的三個孩子，媽媽一共同時照顧著四個孫子，村民紛紛搖頭「怎麼會發生這樣的事」「人倫悲劇」「太令人悲痛」。

▲雲林口湖鄉昨日下午發生一起兒子毆打母親致死悲劇。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林口湖鄉昨日下午發生一起兒子毆打母親致死悲劇。（圖／記者王悉宇翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►「沒有箭頭能右轉嗎」標線超詭異大家不敢走　雲警交通隊說話了

►雲林「機車騎進對向」撞小貨車！碎片炸噴滿地　騎士搶救無效亡

►快訊／雲林轎車逆向撞上台西客運　男駕駛車上有酒「酒測值0.85」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
劉冠廷金馬結尾「喊錯1句話」大出包！
快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

心理師偷吃人妻護理師！「多次性交」懷孕產女　綠帽工程師尪崩潰

醉漢忠孝東路遭「計程車司機」洗劫繞路　清醒後驚覺錢財全沒了

139縣道又摔！黃牌重機失控自摔　女騎士噴飛受傷

9學生騎車衝合歡山「2人遭輾斃」！同學目睹嚇到哭出來

彰化爆偵查佐「租屋處輕生」！警局發聲：跟霸凌無關

4友找代駕赴宜蘭遇劫！聯結車猛撞「3死2重傷」　駕駛10萬交保

17歲高職生「無照雙載」車禍雙亡！騎士下身遭輾、乘客頭扁掉

獨／高雄人孔蓋奪命！台電「地面平整」甩鍋　工務局打臉：難排責任

控愛女遭虐待！父母大鬧教育局偷硬碟PO網　反挨告3罪

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

彰化男托夢前妻辦「夜店風告別式」　捧場人潮不如預期一半是警察

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

心理師偷吃人妻護理師！「多次性交」懷孕產女　綠帽工程師尪崩潰

醉漢忠孝東路遭「計程車司機」洗劫繞路　清醒後驚覺錢財全沒了

139縣道又摔！黃牌重機失控自摔　女騎士噴飛受傷

9學生騎車衝合歡山「2人遭輾斃」！同學目睹嚇到哭出來

彰化爆偵查佐「租屋處輕生」！警局發聲：跟霸凌無關

4友找代駕赴宜蘭遇劫！聯結車猛撞「3死2重傷」　駕駛10萬交保

17歲高職生「無照雙載」車禍雙亡！騎士下身遭輾、乘客頭扁掉

獨／高雄人孔蓋奪命！台電「地面平整」甩鍋　工務局打臉：難排責任

控愛女遭虐待！父母大鬧教育局偷硬碟PO網　反挨告3罪

Stray Kids鉉辰穿上VERSACE運動鞋好吸睛　4種款式還有華麗水鑽

暖心宋家豪台日都送禮！中華隊大嗑漢堡　網：學長大手筆！

綠議員「看中國盜版直播」挺中華隊　遭網轟緊急刪文

肌膚變得紅通通？營養師點名酒糟敏感肌「禁忌食物」

金馬獎／施名帥慶功放閃親老婆！　朱芷瑩認「哭到典禮最後一刻」

「誰讓謝宜容三級跳」　名嘴嗆許銘春：你沒說佛地魔是誰

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

冬天要來了　連3天探10℃時間曝

川普政府上任前　TikTok執行長周受資徵詢馬斯克意見

蔡英文會加英德等國議員　凝聚加拿大與歐洲對台支持

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

社會熱門新聞

聯結車撞小客車3死2傷！駕駛10萬交保

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

6月男嬰成人肉氣囊慘死！母被法辦

心理師偷吃護理師產女！綠帽工程師崩潰

高雄男找兄弟性侵爛醉女友　對話露餡了

彰化爆偵查佐租屋處輕生！警局：非霸凌

快訊／人倫悲劇！　啃老兒打死母

醉漢忠孝東路遭「小黃司機」洗劫繞路

黃牌重機失控自摔 　女騎士噴飛受傷

快訊／宜蘭凌晨重大車禍！3死2傷

即／台14線17歲男騎士大出血慘死、乘客爆頭亡

胸前揹6月男嬰慘撞死　母悲「小孩真的沒了」

酒店妹染愛滋重創同業　防治中心首創「看新聞做篩檢」

更多熱門

相關新聞

神級滷肉飯爭霸戰！鴨ㄚ小麵冠軍滷出雲林好味道

神級滷肉飯爭霸戰！鴨ㄚ小麵冠軍滷出雲林好味道

2024雲林滷肉飯節今（23）日登場，從神級滷肉飯爭霸戰脫穎而出的12家專業店家，提供超過千碗的滷肉飯，現場民眾大飽口福。縣長張麗善表示，雲林縣出產最優質健康的米、醬油、豬肉，是滷肉飯不可或缺三元素，是全台灣最有資格舉辦滷肉飯節縣市，歡迎大家來雲林品嘗。

國健署攜雲林社區共創健康新風貌

國健署攜雲林社區共創健康新風貌

沒右轉箭頭　標線超詭異沒人敢走　雲警交通隊說話了

沒右轉箭頭　標線超詭異沒人敢走　雲警交通隊說話了

《國土計畫法》劉世芳災難說　張麗善：無農業權才是國土計畫災難

《國土計畫法》劉世芳災難說　張麗善：無農業權才是國土計畫災難

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

關鍵字：

家庭暴力悲劇啃老口湖鄉雲林殺害直系血親尊親屬罪

讀者迴響

熱門新聞

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

台灣應援團守規矩獲日網狂讚！

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

快訊／01:19花蓮地震　最大震度4級

劉冠廷結尾「喊錯1句話」大出包！

全民猛盯台日大戰　綠議員公然看中國盜版

中華隊進冠軍戰！4大超商「買一送一」

曾豪駒向陳柏清道歉：這是成長的養分

聯結車撞小客車3死2傷！駕駛10萬交保

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

江坤宇美技連發！日媒都關注

金馬61完整名單！《鬼才之道》5獎大贏家

台灣6：9不敵日本　明日冠軍戰再戰！

「可能造成困擾...」曾總已向日本致意

更多

最夯影音

更多

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面