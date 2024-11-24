45歲女坐路邊聊天　巡警經過竟「連開3槍」殺死！政府賠6.5億和解

▲戈麥斯坐在一輛停放路邊的汽車內時，突被巡警埃爾南德斯槍殺。（圖／翻攝自拉斯克魯塞斯警方）

記者葉睿涵／編譯

美國新墨西哥州去年發生一名女子被警員槍殺的悲劇，引發廣泛關注。今年11月22日，拉斯克魯塞斯市（Las Cruces）與被槍殺婦女的家屬達成了2000萬美元（約新台幣6.5億元）的和解協議，但事件中的涉事警員卻否認自己犯下二級謀殺罪。

據美聯社報導，2023年10月，45歲女子戈麥斯（Teresa Gomez）與另一人坐在一輛停放路邊的汽車內時，突然遇到正在騎車巡邏的警員埃爾南德斯（Felipe Hernandez）。隨身攝影機畫面顯示，當戈麥斯試圖開車離開時，埃爾南德斯向她開了3槍，導致戈麥斯當場死亡。

埃爾南德斯於2024年1月被指控二級謀殺，並在數個月後被警方解僱。經過數個月的協調後，拉斯克魯塞斯市終於在11月22日與被槍殺的戈麥斯家屬達成高達2000萬美元的和解協議。事後，市政府發布聲明指出，這項和解協議應被理解為市政府對戈麥斯及其家屬的深切哀悼。

截至目前為止，埃爾南德斯仍否認自己犯下謀殺罪名，而他的審判將於明年6月2日舉行。美聯社已聯繫其律師以尋求評論，但尚未獲得回應。