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球迷湧入富藍戈IG道謝「留言關了」　網喊沒品：這種戲謔很不尊重

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉富藍戈。（圖／記者李毓康攝）

▲富藍戈。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美國隊昨（23）日對上委內瑞拉，雙方一度戰成5比5平手，後來委內瑞拉在9局上換上效力於富邦悍將的洋投富藍戈，沃德（Ryan Ward）隨即從他手中轟出全壘打，幫助美國拿下致勝分。雖然美國獲勝後，讓台灣球迷非常開心，但對於部分人跑去富藍戈的IG留言道謝一事，就讓不少網友覺得此舉太超過、很沒同理心。

委內瑞拉隊擁有多位中職洋將，包括富藍戈、羅戈、勝騎士等人。昨日美國與委內瑞拉之戰非常刺激，前8局戰成5比5平手，後來9局上，委內瑞拉換上效力於富邦悍將的洋投富藍戈，沃德則從他手中轟出全壘打，替美國拿下致勝分，也讓中華隊順利晉級冠軍賽。

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事後有不少台灣球迷非常開心，高呼「謝謝美國。」美國在台協會（AIT）也透過粉專發文，「美國贏啦！！！！！（不客氣）」。不過，富藍戈挨轟成為敗戰投手、無緣幫助晉級冠軍賽，也讓他在賽後露出落寞表情。

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／efranco44）

▲有網友在富藍戈的IG上留言。（圖／翻攝自Instagram／efranco44）

就有網友在Dcard上，以「開心之餘，也請各位不要跑到富藍戈IG亂留言」，提到富藍戈代表國家，站在他的角度當然要贏球才行。委內瑞拉戰敗後，台灣已經是受益者，他認為私下開玩笑可以，但跑去富藍戈的IG鬧，鬧到人家把留言關閉，真的很沒必要。

也有網友在Dcard上，以「台灣棒球迷要這麼沒素質？」為標題發文，提到中華隊進冠軍賽很好，但是跑去富藍戈的IG刷「Thank you」是怎樣？刷到人家關留言，別這麼沒素質！

貼文底下，不少網友也表示，「我覺得要開心可以，我也會在Dcard開玩笑說富藍戈是我大哥，但今天跑去人家的IG底下說『謝謝』是真的超沒品、沒同理心、又丟臉的行為」、「他這次披國家隊戰袍被轟全壘打後，一個人落寞的坐在休息室，台灣人真的很沒同理心」、「跑到本人的IG留真的是素質低落」、「沒有人會想輸球，這種戲謔對於委內瑞拉的球員很不尊重」。

實際查看富藍戈的IG，目前最新一則貼文的留言功能確實已經關閉，另一篇文章則有網友留言，「台灣之友，辛苦了」、「謝謝你台灣之友」、「台灣的好朋友，謝謝」。還有人回應，「你這人真的超可撥（悲），人家球隊被逆轉很難過，你還在那邊幸災樂禍」。

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