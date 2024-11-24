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美即食肉驗出李斯特菌！4州11人中毒1嬰兒死亡　源頭指向這華人品牌

▲▼美國爆發李斯特菌食物中毒，疫情源頭指向一對華裔夫妻所經營的「御香食品」(Yu Shang Food) 。（圖／翻攝自X）

▲美國爆發李斯特菌食物中毒，疫情源頭指向一對華裔夫妻所經營的「御香食品」。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國近日爆發大規模李斯特菌食物中毒事件，截至22日已造成至少11人中毒，其中有9人被送入院治療，另有1名嬰兒死亡。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）調查，疫情源頭指向南卡羅來納州一家由華裔夫妻經營的「御香食品」（Yu Shang Food）。該公司所生產的即食肉類和家禽產品被證實受到李斯特菌污染，而全美目前已有4個州通報出現相關病例。

根據美聯社報導，CDC指出，這波疫情最早於今年10月被發現。當局在例行檢測中發現御香食品的食品及生產環境存在李斯特菌。隨後，御香食品於11月9日主動回收超過7.2萬磅的肉類和家禽產品，其中包括雞爪、鴨頸、牛小腿及豬骨等。這些產品被分銷至全美各地的零售店，並提供線上銷售。

儘管部分產品已被召回，但CDC擔心部分產品可能還留存在消費者冰箱中，呼籲民眾立即丟棄，或退回相關產品，並徹底清潔冰箱和相關容器。CDC透露，在已確診的11名患者中，有9人因病情嚴重被送入院治療。加州一名懷了雙胞胎的孕婦感染後，2名嬰兒都不幸喪生。當局也在其中1名胎兒樣本中檢測到李斯特菌，因此母親與這名胎兒都被計入病例數內。

當局展開病患訪談與實驗室檢測後，鎖定御香食品的產品為主要傳播來源。報導稱，李斯特菌中毒症狀包括發燒、肌肉疼痛、嘔吐、腹瀉等，嚴重者甚至會出現頭痛、意識不清、抽搐等神經性疾病，而李斯特菌感染對幼兒、孕婦、老年人，以及免疫系統較弱者的危害更為嚴重。當局指出，李斯特菌中毒的潛伏期介於數小時至3個月，為追蹤感染源帶來巨大挑戰。

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