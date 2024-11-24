夢幻工作！年薪逾1770萬　周休3日不賣肝「下班真的是下班」

▲依據統計，兒科醫師等醫生的年薪大約落在25.8萬美元，還不到皮膚科醫師年薪的一半。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

美媒華爾街日報等指出，皮膚科如今已成為醫界熱門夢幻工作，除了年薪高達54.1萬美元（約新台幣1777萬元），每周只要工作4天，工作時間基本上可預測、不用賣肝，下班也不用處理電子郵件，空閒時間發個業配文還能進帳3萬美元（約新台幣98.5萬元），擁有理想完美的工作生活平衡。

依據醫療團體管理協會（Medical Group Management Association）近期統計，兒科醫師等醫生的年薪大約落在25.8萬美元（約新台幣847.6萬元），這還不到皮膚科醫師年薪的一半。這對想要同時擁有高薪與輕鬆工作時間的醫療專業人士來說，皮膚科越來越有吸引力，加上皮膚護理近年蓬勃發展，也讓該領域更加熱門。統計顯示，在過去5年申請成為皮膚科住院醫師的人數，大幅增加50%。

「競爭太激烈了」，美國密西西比州36歲皮膚科醫師祖伯特斯基（Lindsey Zubritsky）指出，皮膚科是能夠像一般人那樣每周工作40小時的領域之一，且通常不需要應對醫療緊急狀況，能夠自主靈活安排日常行程，下班真的是下班。其實除了本業之外，祖伯特斯基也是一名網紅，在Instagram與TikTok平台擁有300萬名粉絲。

在此之際，皮膚護理的普及以及社群媒體的出現也增加皮膚科的吸引力，部分皮膚科醫師可透過業配合作的方式取得可觀收入。除了本薪，部分的人發業配文進帳3萬美元（約新台幣98.5萬元）。

在紐約市開美容診所的皮膚科醫師依德里絲（Shereene Idriss）指出，大眾注意力已逐漸轉向護膚，包括雷射等療程，短則20分鐘、有的則會持續1小時，客戶願意花費超過4000美元（約新台幣13萬元）做療程。依德里絲在社群媒體同樣擁有超過220萬名粉絲，但她並未透露年薪數字。