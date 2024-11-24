恐怖「水+木+火」3星逆行！命理師警告：台灣政壇將無前例大震盪

▲占星師指出，迎來水、木、火3星逆行局面，恐造成民心動盪。（圖／翻攝自Facebook／靜唯老師）

圖文／CTWANT

「今年三次水逆，每次都在黃道中水火相剋的窒息度數（業力之結）」，台灣吠陀占星權威李靜唯指出，11月17日太陽從天秤過境天蠍，世界領導人從失去理性到毀滅性報復，不過是一念之間，俄烏戰爭再度升級；太陽入天蠍，意味著職場霸凌「me,too」2.0正式啟動，民怨潰堤一發不可收拾。

李靜唯昨（23日）在臉書發文表示，目前「太陽水星」合相在天蠍座， 同時與恢復順行的土星與羅喉產生相位，11月19日開始，水星進入天蠍座的「業力之結」，天蠍座跟死亡、背叛、秘密有關，10月就已預告接下來會有更多令人瞠目結舌的秘密浮上檯面，恰恰就在水星進入天蠍甘達時，正式引動史詩級的官場業力大爆發！

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李靜唯續稱，土星是業力，羅喉是果報，又強碰水星在黃道最容易失控的關鍵度數（業力之結），在在都跟因果業力緊密相連，「太陽水星」又對沖逆行木星，逆行的能量更是無限放大這次的霸凌事件，接下來還會有更多不堪的官場現形記曝光，當人類無法對抗妖孽的時候，只好請天來收！「只能說那些過往還未爆發的業力，將會隨著水星逆行連環爆，一波未平一波又起，如同昨天台南不震則已，一震就是一夜15震，也意味業力反噬的能量隨時都可能一觸即發…」

她補充，再加上土星目前所在的星宿為Shatbisha，對應「墳墓」這顆恆星，梵文則翻成「需要一百位醫生」，意味此宮位所發生的災難或疾病很難治癒！同時Shatbisha也跟宇宙業力有關，不論是對國家還是個人而言，都是冰凍三尺非一日之寒！對照如今勞動部霸凌事件，不過是為即將啟動的水逆開了驚天動地的第一槍！

李靜唯解釋，水星目前正在減慢速度，11月26日開始逆行至12月15日，與此同時，12月12日太陽也在天蠍座進入「業力之結」，再加上火星12月7日也在巨蟹座開始逆行，這段「水逆+木逆+火逆」三星逆行期間，台灣會更加混亂不安，民心動盪，尤其水逆期間要特別注意規模6以上的地震山雨欲來，0403花蓮大地震水逆也落在火象星座的甘達。

因此，無論面對天災的束手無策，還是對政府的信心瀕臨瓦解，台灣民眾確實會非常天人交戰，除了天災難防之外，人禍更是雪上加霜，可以預見的是台灣政壇即將迎來一波史無前例的大震盪。

李靜唯也在文末補充，火星在巨蟹是心靈最脆弱最容易失控的相位，嚴重者甚至會失去求生意志！如何在水火交剋的外在環境中強化自己的抗壓力才是重中之重，「畢竟身體髮膚受之父母，我們的生命並不是任何一個傷害你、迫害你的人所給予的，在你決定一刀兩斷結束自己生命的當下，同時也狠狠扼殺了父母的餘生，親恩未報情何以堪？」

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