　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日媒報導台灣繳罰款！中華隊賽前換將原因曝　林昱珉這事受限制

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）

▲在23日晚間比賽，中華隊將先發投手換成陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

2024世界棒球12強賽中，今（24）日晚間我中華隊（台灣隊）將在東京巨蛋第3度對上地主隊日本。然而，在昨（23）日晚間的賽事中，中華隊卻在賽前更換先發投手，由陳柏清代替「王牌投手」林昱珉上陣。對此，日媒也在頭版刊登相關消息，並指出台灣更換先發投手的原因，是受到美國職棒的限制。

根據日媒《日刊體育》，隨著美國以6比5擊敗委內瑞拉、中華隊確定進入決賽對上日本後，中華隊教練團做出「保留王牌」戰略調整，在決賽前一場被稱為「消化賽」（消化試合）比賽中，撤換原先預告的先發投手林昱珉，改由陳柏清登板，此舉遭到世界棒壘球總會（WBSC）罰款2000美元（約31萬日圓、新台幣6萬5167元）。

其實中華隊賽前換將的舉動，連帶引發日本隊不滿。在23日晚間的賽事中，日本隊發起猛攻，最後以9比6擊敗中華隊，維持國際比賽23連勝的紀錄。

報導分析，23日所進行的兩場棒球比賽，自從美國擊敗委內瑞拉，而中華隊確定進入決賽後，中華隊決定在第2場與日本的對決中，將先發投手由林昱珉換成陳柏清，在這一場被稱為「消化賽」的前哨戰中，中華隊斷然實施換將策略，其實目的性相當明顯，也是極為罕見的案例。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，林昱珉。（圖／記者李毓康攝）

▲林昱珉所隸屬的美國小聯盟球隊，限制球員「連投」。（圖／記者李毓康攝）

報導引述台灣關係人士的說法，指出其實中華隊不惜一切、甘願接受繳納罰金，就是要賽前換將，其主要原因為林昱珉被視為唯一能夠與日本對抗的王牌投手，加上林昱珉在美國職棒小聯盟所效力的球團亞利桑那響尾蛇，禁止選手「連投」，因此一旦林昱珉在23日晚間的比賽中上場，則在24日晚間的決賽中則恐怕無法登板投球。

對此，日本網友留言，「讓台灣贏也沒關係，只要不是韓國贏都行」、「就算這樣，台灣想要從日本奪下優勝，恐怕相當困難」、「規則就定在那裡，違規就是違規」、「就像17年前韓國那樣！其實比起運動家精神，台灣更講究的是比賽的勝負吧」、「雖然（台灣）是友好國，但失去信賴卻只要一瞬間！以後就永遠稱台灣為『中華台北』吧」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
AIT喊台美關係史上最佳！　替台灣隊搶冠加油：終於不用精神分
6月嬰遭鬼切騎士奪命！新手媽全身傷淚崩相驗：要把他生回來
不是天才型投手「你不知道的陳柏清」　球迷挺：這種人以後很可怕
啦啦隊正妹「日本巧遇12強中華隊球員」　藥妝店大跳應援舞
快訊／美國勇奪季軍！　擊敗委內瑞拉　
日媒頭版刊登「台灣繳罰款」！　曝中華隊賽前換將原因
開轟助台灣晉級　「台灣之友」手機被網友「謝」到當機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓軍隊淪肉靶！烏軍發射「暴風影」飛彈空襲　500人慘死

照胃鏡「竟成植物人」！人妻心臟驟停　救回一命已腦傷

日媒報導台灣繳罰款！中華隊賽前換將原因曝　林昱珉這事受限制

「屍手伸出地面」嚇壞墓地管理員　日男抬母遺體埋葬遭逮

老翁「迷昏妻子」邀72男性侵震驚法國　數萬人上街示威

「不明無人機」現蹤3座英空軍基地　恰有美軍核武預定地

日本外務大臣「最快12月底前」出訪中國　要求北京恢復水產進口

哈瑪斯：以軍攻擊加薩北部「害死人質」　以色列調查中

火化前一秒「屍體突動了」！他從柴火堆上　推回加護病房

台式應援成焦點！日球迷期盼「連續2晚」見美麗身影：值回票價

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

台灣晉級冠軍戰！ 中華隊激動歡呼

女兒出嫁讓她丟機關槍？　媽不捨：改掉固執壞脾氣

台灣睽違32年晉級冠軍賽！ #中華隊 選手們都沸騰了

楊貴媚奪女配「夏于喬爆哭」　上台笑了：怎麼會是我？

劉冠廷揪許光漢辦簽名會　講錯話讓謝盈萱.吳君如變臉

北韓軍隊淪肉靶！烏軍發射「暴風影」飛彈空襲　500人慘死

照胃鏡「竟成植物人」！人妻心臟驟停　救回一命已腦傷

日媒報導台灣繳罰款！中華隊賽前換將原因曝　林昱珉這事受限制

「屍手伸出地面」嚇壞墓地管理員　日男抬母遺體埋葬遭逮

老翁「迷昏妻子」邀72男性侵震驚法國　數萬人上街示威

「不明無人機」現蹤3座英空軍基地　恰有美軍核武預定地

日本外務大臣「最快12月底前」出訪中國　要求北京恢復水產進口

哈瑪斯：以軍攻擊加薩北部「害死人質」　以色列調查中

火化前一秒「屍體突動了」！他從柴火堆上　推回加護病房

台式應援成焦點！日球迷期盼「連續2晚」見美麗身影：值回票價

AIT喊台美關係史上最佳　替台灣隊搶冠加油：終於不用精神分裂

他罹三高險截肢！醫推「吃1類食物」清血管　3個月後成果驚人

台灣保留勝利組投手　今晚傾巢而出拚冠軍

12強表現技驚四座！　美國名記看好悍將羅戈回大聯盟或簽約日職

高雄監理所長也爆霸凌「拿考績威脅」　公路局：成立專案小組調查

推動農業數位化IP瀏覽破百萬　霧峰農會打造農場住家一條龍服務

台中寶可夢路跑出事！男「往空曠處跑」未注意紅燈　遭撞飛畫面曝

恐怖「水+木+火」3星逆行！命理師警告：台灣政壇將無前例大震盪

6月嬰遭鬼切騎士奪命！新手媽全身傷淚崩相驗：要把他生回來

北韓軍隊淪肉靶！烏軍發射「暴風影」飛彈空襲　500人慘死

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

國際熱門新聞

學姐借宿「男友竟深夜溜進房」　女網紅抓包超渣行徑

泰王新寵亮相　貴妃侍女悄悄上位

好市多新分店凌晨開幕　頭香3天前就排隊

日媒報導台灣繳罰款　中華隊賽前換將原因曝

啦啦隊少女遭棄屍路邊　凶手身分曝

新加坡1周處死3毒販！今年已8人伏法

火化前「屍體動了」　柴火堆上獲救

台式應援美麗熱血！日本球迷嗨翻：值回票價

半夜睡不著？1催眠怪招「醫也認證」

成功率100%！達人1招免費搶到經濟艙好座位

忘帶鑰匙！蛇女施「軟骨功」鑽門縫滑進家

普丁批准　赴烏打仗「欠債」免還

菲副總統放話：已找好殺手「暗殺小馬可仕」

納坦雅胡被通緝　全球17國家、組織反應

更多熱門

相關新聞

「台灣之友」手機被網友感謝到當機！

「台灣之友」手機被網友感謝到當機！

世界12強棒球賽複賽，昨天（23日）美國對決委內瑞拉是關鍵一戰，若美國勝出且分差不超過8分，中華隊則可前進冠軍賽。雙方激戰到最後一局，平手局面，美國外野手沃德（Ryan Ward）砲轟富邦悍將洋將富藍戈，擊出關鍵超前轟率隊6比5擊敗委內瑞拉，「助攻」台灣晉級冠軍戰，成為新任的「台灣之友」。美國記者摩洛西（Jon Morosi）發文指出，沃德在開轟後收到大量台灣球迷的感謝訊息，導致他的手機因訊息過多而2度當機。

台南Josh舉「戶鄉翔征毛巾」　網：謝謝國師

台南Josh舉「戶鄉翔征毛巾」　網：謝謝國師

中華隊闖冠軍賽「想跟誰道歉」　網點名他

中華隊闖冠軍賽「想跟誰道歉」　網點名他

屍手伸出地面　嚇壞墓地管理員

屍手伸出地面　嚇壞墓地管理員

12強台日大戰！他進超商「愛死這個畫面了」

12強台日大戰！他進超商「愛死這個畫面了」

關鍵字：

日韓要聞日本台灣世界12強林昱珉陳柏清

讀者迴響

熱門新聞

今抗日爭冠！　一票喊「不看比賽」原因曝

台灣臨時換投確定罰款　不是50萬日圓

震撼彈！「三振王」郭俊麟：恐最後一次國家隊

快訊／彰化9歲男童陪爸路跑　遭車撞輾頭部命危

9學生騎車衝合歡山2人遭輾斃　同學嚇哭

大降溫要來了！下周冷氣團急凍全台　崩跌探11度

台灣保留王牌 日本：他們真的想贏啊

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱

輸入序號！12強冠軍賽正版直播免費看

高職生無照雙載車禍雙亡　乘客頭扁掉

劉冠廷開場講錯話「謝盈萱吳君如全臭臉」！

台灣應援團守規矩獲日網狂讚！

快訊／陪爸跑馬拉松　彰化9歲男童遭車撞頭被輾不治

陪爸路跑遭輾斃！9歲男童「耳鼻大出血」不治

心理師偷吃護理師產女！綠帽工程師崩潰

更多

最夯影音

更多

施名帥奪男配角獎：做兄弟沒在哭的！　老婆朱芷瑩哭慘「希望沒太晚拿」

許光漢「台上激吻吳君如」！　她爽到臉漲紅：老公❤

劉冠廷秀雜耍！揪許光漢辦簽名會　一句話讓謝盈萱.吳君如一秒變臉XD

6月男嬰成人肉氣囊被撞死！恐怖畫面曝光　兒掛胸前釀悲劇母被法辦

BIGBANG真的在MAMA合體了！　GD.太陽.大聲飆〈BANG BANG BANG〉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面