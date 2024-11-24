日媒報導台灣繳罰款！中華隊賽前換將原因曝　林昱珉這事受限制

▲在23日晚間比賽，中華隊將先發投手換成陳柏清 。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

2024世界棒球12強賽中，今（24）日晚間我中華隊（台灣隊）將在東京巨蛋第3度對上地主隊日本。然而，在昨（23）日晚間的賽事中，中華隊卻在賽前更換先發投手，由陳柏清代替「王牌投手」林昱珉上陣。對此，日媒也在頭版刊登相關消息，並指出台灣更換先發投手的原因，是受到美國職棒的限制。

根據日媒《日刊體育》，隨著美國以6比5擊敗委內瑞拉、中華隊確定進入決賽對上日本後，中華隊教練團做出「保留王牌」戰略調整，在決賽前一場被稱為「消化賽」（消化試合）比賽中，撤換原先預告的先發投手林昱珉，改由陳柏清登板，此舉遭到世界棒壘球總會（WBSC）罰款2000美元（約31萬日圓、新台幣6萬5167元）。

其實中華隊賽前換將的舉動，連帶引發日本隊不滿。在23日晚間的賽事中，日本隊發起猛攻，最後以9比6擊敗中華隊，維持國際比賽23連勝的紀錄。

報導分析，23日所進行的兩場棒球比賽，自從美國擊敗委內瑞拉，而中華隊確定進入決賽後，中華隊決定在第2場與日本的對決中，將先發投手由林昱珉換成陳柏清，在這一場被稱為「消化賽」的前哨戰中，中華隊斷然實施換將策略，其實目的性相當明顯，也是極為罕見的案例。

▲林昱珉所隸屬的美國小聯盟球隊，限制球員「連投」。（圖／記者李毓康攝）

報導引述台灣關係人士的說法，指出其實中華隊不惜一切、甘願接受繳納罰金，就是要賽前換將，其主要原因為林昱珉被視為唯一能夠與日本對抗的王牌投手，加上林昱珉在美國職棒小聯盟所效力的球團亞利桑那響尾蛇，禁止選手「連投」，因此一旦林昱珉在23日晚間的比賽中上場，則在24日晚間的決賽中則恐怕無法登板投球。

對此，日本網友留言，「讓台灣贏也沒關係，只要不是韓國贏都行」、「就算這樣，台灣想要從日本奪下優勝，恐怕相當困難」、「規則就定在那裡，違規就是違規」、「就像17年前韓國那樣！其實比起運動家精神，台灣更講究的是比賽的勝負吧」、「雖然（台灣）是友好國，但失去信賴卻只要一瞬間！以後就永遠稱台灣為『中華台北』吧」。