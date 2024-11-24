中華隊闖冠軍賽「最想跟誰道歉？」　網點名他：這次真的有料

▲曾豪駒。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／曾筠淇報導

世界12強棒球賽受到高度關注，本來有一票人不看好中華隊，如今球員憑藉著精彩表現晉級冠軍賽，就讓許多人在網路上貼出「道歉表」。有網友在PTT的Baseball板上發起討論，好奇大家覺得誰是最該被道歉的人呢？

有網友在PTT的Baseball板上，以「我們最該道歉的對象是誰呢」為標題發文，提到中華隊從預賽闖進冠軍賽，球員的表現讓人刮目相看。對於那些賽前不看好的人來說，覺得自己最該跟誰道歉呢？

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原PO接續問，是打擊、守備都不被看好的潘傑楷？外號「龍貓」的曾豪駒？還是投手王志煊、莊昕諺和黃恩賜？又或是張政禹？

▲陳柏清。（圖／記者李毓康攝）

貼文曝光後，被最多人點名的就是曾豪駒，「想跟龍貓道歉，但一三壘選人還是超瞎，幸好德撲（指張政禹）救了一切」、「龍貓啊，當初選出來被罵爆」、「龍貓，這次調度真的有料」、「我的話選江國豪、張政禹、龍貓」。其次則是陳柏清，「中0日的柏清」、「陳柏清啊，扛了所有，希望未來不要有陰影」、「柏清幸好還有換得龍貓一句道歉，不然有夠衰的」、「柏清，扛下所有壓力就為了成全今天的比賽」、「昨天過後，柏清哥吧，他好辛苦，不應該讓一個人扛這樣的壓力」。

還有些網友回應，「全隊」、「先給我個一百張，謝謝」、「我喵潘帥一定第一的啦，之前本板真的快把他噴到外太空了」、「賽前PJK（潘傑楷）真的被噴最慘，很多人需要和PJK道歉」、「江國豪」、「道謝！不要再道歉了」、「要道歉的太多了，就道歉天吧」。