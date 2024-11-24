12強台日大戰！他進超商「愛死這個畫面了」　網讚：有團結的魔力

▲不少客人都專心的看比賽。（圖／網友「@wuhaodai」授權引用，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

12強棒球賽吸引許多人關注，昨（23日）晚中華隊對上日本，更有不少球迷的目光捨不得從電視機上挪開。網友「@wuhaodai」就分享一張照片，直呼「台灣加油！」畫面曝光後，也吸引不少網友留言回應，「台灣人最團結的時候」、「這畫面好可愛」。

網友「@wuhaodai」在Threads上發文直呼，「我愛死這個畫面了，台灣加油！」從他貼出的照片可見，他在超商外就發現有不少客人正專注的觀看電視轉播，將注意力集中在12強棒球賽上，其中更有人買好泡麵，可能是打算邊享用邊看比賽。

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貼文曝光後，底下網友紛紛表示，「還能配泡麵吃，好幸福」、「台灣多久沒有全台瘋棒球了，就一起加油」、「好有以前沒電視的年代，只能圍在里長伯家偷聽、偷看的感覺 」、「這家小七好讚，甚至在電視前面有座位欸」、「棒球真的有團結的魔力」。原PO也透露，這家超商位在高雄鳳山，「有吧台型的小七應該都會有機會看到」。

昨日中華隊對上日本，以6比9戰敗。今（24日）晚將再戰日本，與其爭冠。值得一提的是，在本屆12強賽，中華隊與日本已經兩度交手，今晚將是第三次碰上。

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本文經網友「@wuhaodai」授權引用