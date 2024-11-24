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曾喊美國隊最強！台南Josh再舉「戶鄉翔征毛巾」　網笑：謝謝國師

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

▲台南Josh「想迷信一下」。（圖／翻攝自Threads／tainanjosh）

記者曾筠淇／綜合報導

棒球YouTuber「台南Josh」有著支持哪隊，哪隊就會輸球的「反指標」神祕力量，因此也被戲稱為「國師」。中華隊對上美國時，台南Josh就在手機放著「美國國旗」，如今冠軍賽將碰上日本，他也幽默表示，「我還是想迷信一下」，亮出日本王牌戶鄉翔征的照片及毛巾。

台南Josh先前在影片中分析，美國隊是這次12強中最強的隊伍，想不到「神祕力量」再現，中華隊以8比2贏美國隊，讓大票網友開玩笑，「朝聖生涯代表作」、「玄學大師又發威了」、「美國隊一定搞不懂今天為啥會被打爆」。除此之外，他前去東京巨蛋替中華隊加油時，手機還放著「美國國旗」，也成為話題。

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今（24日）晚中華隊將第三度碰上日本，台南Josh也在Threads上發文表示，雖然「反指標」只是玩笑，但是面對「絕對王者日本」，即便明知是玩笑，他還是想要迷信一下，「剩下的，就交給球員們全力創造歷史了」。而他也在文中附上兩張照片，亮出戶鄉翔征的照片和毛巾。

貼文一出，掀起網友熱烈討論，「這樣不夠，你要熬夜拍支介紹戶鄉選手的影片，讓大家知道他多強，謝謝國師」、「麻煩請國師把帳號改成Tokyojosh達到最大化功效」、「支持台南Josh全力應援日本&戶鄉翔征」、「感謝國師繼前天，再度下重手開示」、「謝謝你，Josh我大哥」、「最強玄學拜託了」。

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