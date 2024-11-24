「屍手伸出地面」嚇壞墓地管理員　日男抬母遺體埋葬遭逮

▲奈良市四天王寺大和別院的墓地管理員，日前巡邏時發現竟然有屍手從土裡伸出來。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

近日在奈良市寺廟內的一處墓地，居然發現「屍手」從墓地裡向地面伸出，嚇壞剛好在墓園內巡視的管理員。

根據多家日本媒體報導，這名墓地管理員18日下午在奈良市四天王寺大和別院的墓地巡視時，發現屍體露出地面後當場嚇傻，事後立刻報警，當警方趕抵墓園進行調查發現，這是一具老嫗屍體，應該是於本月身亡，初步排除謀殺可能性。

警方調查後發現，埋屍的人就是死者71歲的兒子藏田隆一。這名男子表示，母親一直與他同住，直到11月初在家中過世，於是他獨自抬著母親屍體到租下的墓地埋葬。

日本的墓園大致分為兩種，分別在佛教寺廟內的墓園和一般公共墓園，至於佛寺內有墓園，是因為江戶時代，曾經管制過宗教。當時要求民眾要有所屬的佛教宗派，然後由這些寺廟來管理民眾的喪葬事宜，並藉此監視民眾，所以現今日本很多寺廟都有墓園。

雖然這名男子是在承租的墓地下葬母親，不過在日本，直接埋葬屍體的情況很少見，加上日本墓地通常是密集的墓碑群，藏田隆一的行為有可能越界及違反墓地相關規定，日本警方訊後，依涉嫌遺棄屍體罪名把藏田隆一逮捕。

▲奈良市四天王寺大和別院的墓地管理員，日前巡邏時發現竟然有屍手從土裡伸出來。（圖／翻攝自X）

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