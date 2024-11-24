文化新地標！展現歷史與現代需求　「花蓮港放送局」重生啟用

▲花蓮縣文化局舉辦「花蓮港放送局1944」開幕茶會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣文化局日前舉辦「花蓮港放送局1944」開幕茶會，縣長徐榛蔚親自出席，宣告這座深具歷史意義的建築空間，將以全新面貌重生。這不僅是花蓮港放送局的重生典禮，也象徵著花蓮文化遺產保護和活化的一大成果，展現歷史建築與現代需求的巧妙融合。

徐榛蔚表示，縣府團隊努力推廣認識地方鄉土及台灣歷史的演變，盼能讓更多人對花蓮代表性的文化產生興趣，進而愛上花蓮這一片樂土。很高興看到花蓮港放送局的開幕啟用，感謝文化局團隊克服重重困難，經過多年修繕與重建，讓舊中廣電台呈現全新風貌。花蓮港放送局1944將成為花蓮具有文化和藝術氛圍的休閒空間，也是特色主題的地方文化館，為民眾帶來歷史與現代交融的獨特體驗。

花蓮港放送局的歷史可追溯至1944年，是日治時期設立的重要廣播站，後由中國廣播公司（中廣）接手更名為花蓮電台，成為當地的廣播中心，直至2017年中廣花蓮電台搬遷閒置。

2018年花蓮縣文化局便著手進行該建築的修復和活化計畫，期望保留這座歷史遺址的文化價值。2024年這座歷經時代變遷的放送局最終以「花蓮港放送局1944」的全新姿態重新開放，成為當地一處兼具歷史、藝術和文化體驗的場所。

花蓮縣文化局表示，這次的開幕活動希望讓來訪者能夠靜靜感受這座歷史建築的文化韻味。「花蓮港放送局1944」的空間規劃分為展覽區、錄音空間和休閒空間三大區域，建築結合歷史與現代需求，不僅能了解廣播文化的發展脈絡，也能深入了解放送局的歷史背景及功能轉型，更能享受放鬆、靜心的時光。

展覽區劃分為，花蓮港放送局大事記、中廣文物展、廣播節目體驗室、花蓮聲景地圖、樹洞悄悄話、錄播音技術的歷史等六個主題區域，帶領來訪者從不同面向探索花蓮港放送局的故事和廣播文化的演變。錄音空間設置專業控制室、錄音室和休息室，提供花蓮在地的音樂創作者和藝術家優質音樂錄製環境，打造花蓮專屬創作空間。休閒空間則設有咖啡廳、獨立小書店和聆聽室，讓來訪者能夠安靜閱讀、放鬆心情，舒適地享受當地的文化氛圍。

未來「花蓮港放送局1944」計劃開放更多元化的文化活動，例如廣播節目錄製工作坊、聲音藝術展演和音樂會，期望能成為花蓮民眾和遊客的文化交流中心。「花蓮港放送局1944」不僅是一座歷史建築，更將成為花蓮一處充滿創意的文化藝術地標，讓花蓮民眾及遊客將有機會親身體驗花蓮豐富的歷史故事和廣播文化的發展歷程，歡迎鄉親前往參觀。

