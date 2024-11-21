台東「海洋之聲」連兩天登場　深掘南島語族間的共通語言

▲「海洋之聲」邀您共享南島音樂饗宴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府文化處主辦的「海洋之聲Voices of the Ocean：國際南島音樂人駐村計畫」，透過國際徵選邀請來自大溪地、菲律賓及馬來西亞的音樂家，與臺東在地樂團共創新曲，展現跨越海洋的文化交會。20日與今日於國立台灣史前文化博物館山之廣場舉辦系列工作坊及音樂會，並與史前館合辦之「2024拍刺浪潮節Tattoo Waves Festival」共同登場，文化處表示，台東正成為南島文化的潮流匯聚之地，國際的多元文化可在台東遇見彼此，歡迎民眾一同航行。

20日打頭陣的工作坊帶領民眾一窺菲律賓Cordillera地區伊戈洛特（Igorot）族群傳統歌舞，現場有近十位國立台東大學附屬體育中學師生，預約體驗以身體與竹樂器共鳴，除了學習多元文化，更藉此獲得更寬廣的海洋國際視野。下午的活動在大溪地祭司的儀式後展開，民眾學習馬奧希（Maohi）族群的樹皮製作及歌謠；樹皮布與大溪地人的生老病死息息相關，在重要儀式如婚禮中是必需的文化物質，敲打樹皮時需心懷愛與感謝，因此這不僅是一項工藝，也是維持與環境關係的一種生活實踐。

21日上午登場的是馬來西亞沙巴倫古斯（Rungus）族群的竹笛與口簧琴體驗，下午1點至3點則有由大溪地祭司主持的傳統婚禮示範，並特別徵求有情人參與婚禮場景演繹，無論是求婚、結婚還是再婚，留下浪漫回憶！

下午3點至5點，國際南島音樂人將攜手來自都蘭的Mafana樂團、卑南族青春歌隊、東布青樂團等臺東在地樂團，一起帶來以文化對話、傳統再創為核心的音樂會，用旋律述說彼此的故事，展現跨文化創作的無限精彩可能。

另外，在與史前館合辦之「2024拍刺浪潮節」中，有夏威夷的傳統紋身拍刺大師，來自Aotearoa（毛利語，指紐西蘭）、巴布亞新幾內亞、砂拉越的三位傳統紋身師，與臺東排灣族拍刺復振工作者宋海華，在現場提供民眾體驗拍刺紋身的機會。同時夏威夷比夏博物館（Bishop Museum）CEO/館長 Dee Jay Mailer、文化顧問Marques Hanalei Marzan、資訊部門主管Robert Su，及日本笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation）海洋政策研究所島嶼國‧地域部部長塩澤英之、海洋政策實踐現門主任研究員黃俊揚等人亦客座史前館，針對太平洋國際策展、網路資訊安全、海洋政策擬定、藍海經濟等議題進行分享，將以實務工作經驗分享為主軸，提供大家理解博物館如何成為文化樞紐及訊息平台的重要參考。

台東縣長饒慶鈴表示，「海洋之聲」透過駐村活動與音樂共創計畫，深掘南島語族間的共通語言；「拍刺浪潮節」則連結了太平洋地區透過紋身傳統從事文化復振的重要工作者，以上計畫致力於持續拓展國際合作、共結力量的契機，相信這不僅能豐富藝術創作、加強文化主體性，更與國際結盟，讓台東成為世界文化地圖上的亮點。