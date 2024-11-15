馬丘比丘驚見「女遊客狂灑骨灰」！　粉塵瀰漫被罵爆

▲一名女遊客在馬丘比丘「撒骨灰」的影片引爆輿論怒火。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

秘魯印加古城「馬丘比丘」（Machu Picchu）發生離譜事件，一名女遊客造訪時，竟在擁有數百年歷史的珍貴遺址裡「狂撒骨灰」，影片被上傳至TikTok之後，引爆輿論抨擊。

秘魯旅行社「印加探險」（IncaGo Expeditions）發布影片，形容這是一次「充滿愛的告別」。只見女遊客站在馬丘比丘的坡地上，拿出一袋「骨灰」賣力狂撒，結束之後對著空氣鞠躬，轉身擁抱身後另一名女子。

隨著影片招致猛烈抨擊，旅行社也緊急下架，卻已經被許多人「備份」，或者分享到其他社群平台。網友們紛紛痛批，「我想沒有人喜歡踩過死者的骨灰」、「這不算是汙染嗎？」、「在馬丘比丘這樣的世界珍寶，為什麼要這麼做？」，並且呼籲對旅行社開鍘。

Polémico video viral ha despertado fuertes críticas en redes sociales. En el registro difundido en TikTok, una mujer lanzó las cenizas de un fallecido en una zona turística de Machu Picchu. pic.twitter.com/WWTxdswZUk — Meganoticias (@meganoticiascl) November 14, 2024

一些人認為，骨灰可以作為肥料，質疑事情沒那麼嚴重。但其他網友指出，為了保護考古遺址，遊客被禁止留下任何東西，即使單一個案對環境危害不大，但若引發潮流，將帶來可怕又混亂的後果，「如果每個人都仿效，馬丘比丘就會變成灰色，而不是綠色」、「萬一有人這麼做，每個人都會跟著做。如果不加以控制，將出現一大堆骨灰」。

秘魯文化部表示，他們正在調查影片中女子的身分，以及旅行社在這次褻瀆事件之中，必須負起哪些責任。

庫斯科（Cusco）當局聘請的律師歐勒岡（T’ika Oregón）也強調，考古地區不應該存放任何人的骨灰，質疑這段影片是否為旅行社的噱頭。她也呼籲釐清究竟是個人或者組織所為，並且依據涉案程度給予「最大程度的懲罰」，「馬丘比丘值得訪客與旅遊業者的尊重與保護」。

馬丘比丘建於15世紀，海拔約2430公尺，位於秘魯南部的安第斯山脈，以精湛石工技術及壯麗景觀聞名，1983年被聯合國教科文組織（UNESCO）指定為世界文化遺產，2007年被評為世界新7大奇蹟，是南美洲最重要的考古遺址之一。