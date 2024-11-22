　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

上萬人集結花蓮！全國語文競賽周末登場　徐榛蔚盼商機回流

▲▼全國語文競賽即將在本周六、日於花蓮隆重登場，賽事吸引來自全國22縣市的選手參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

全國語文競賽即將在本周六、日於花蓮隆重登場，賽事吸引來自全國22縣市的選手參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

113年全國語文競賽即將在本周六、日於花蓮舉行，賽事吸引來自全國22縣市的選手、老師、領隊及家屬前來，預計將有上萬人集結於花蓮，帶動花蓮觀光人潮，促進在地經濟活絡。大量人潮帶來車潮，縣長徐榛蔚籲請鄉親多擔待，配合道路交通指引，避開壅塞路段，大家一同為花蓮的振興與復甦而努力。

徐榛蔚表示，0403地震後的花蓮需克服交通和住宿問題，讓花蓮縣政府團隊更加用心規劃，這次競賽正是向全國展示，花蓮人如何在困境中站起來，如何用心中的每一字每一句刻劃出花蓮的風華與堅韌的最佳時機！誠摯邀請鄉親為參與的選手加油，展現花蓮人的熱情與溫暖，也為堅毅不拔的花蓮加油，共同迎接人潮與商機回流。

▲全國語文競賽即將在本周六、日於花蓮隆重登場，賽事吸引來自全國22縣市的選手參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼縣長徐榛蔚表示，正是向全國展示，花蓮人如何在困境中站起來，如何用心中的每一字每一句刻劃出花蓮的風華與堅韌的最佳時機。

花蓮縣政府指出，賽事將於宜昌國中、明義國小、東華附小、宜昌國小、海星國小舉行，賽場附近路段在尖峰時期將造成擁塞，還請用路人注意，建議繞道而行，不便之處還請見諒。縣府也提醒用路人留意各項交通指引措施，配合相關車輛改道行駛，共同維護交通安全與賽場秩序。

▲全國語文競賽即將在本周六、日於花蓮隆重登場，賽事吸引來自全國22縣市的選手參加。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

擁塞時段如下：
11月23日（六）花蓮市部分：07：00-8：00永興路，12：00-16：00林森路（和平路口至中山路口）、自由街（林森路口至中華路口）、中華路（自由街口至中山路口）、中山路（中華路口至北濱街口）；吉安鄉部分：12：00-16：00宜昌一街、中華路二段（宜昌一街口至黃昏市場）、中山路（宜昌一街至中央路口）、中央路（慶豐路段至花蓮市中山路明廉國小）

11月24日（日）07：00-08：00、13：00-17：00，花蓮市部分：林森路（和平路口至中山路口）、自由街（林森路口至中華路口）、中華路（自由街口至中山路口）、中山路（中華路口至北濱街口）；吉安鄉部分：宜昌一街、中華路二段（宜昌一街口至黃昏市場）、中山路（宜昌一街至中央路口）、中央路（慶豐路段至花蓮市中山路明廉國小）

花蓮縣政府同時籌劃一系列觀光旅遊配套措施，邀請各縣市選手、家長與老師們，在競賽結束後能多留幾日，體驗花蓮的美好風光與人文地景。

相關交通資訊、旅遊資訊與文化資訊請參考113年全國語文競賽網站查詢：https://language113.eduweb.tw/Module/Calendar/Index.php。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／「滑死他！」林凱威飆K凍結跑者！8比2領先美國
快訊／台61線嚴重車禍　轎車遭壓扁
中華隊7局上連得5分！台南Josh「手機放美國國旗」　網：國
快訊／7局猛攻再得分！　台灣8:2美國
快訊／江坤宇清壘安打　台灣灌3分！
快訊／張奕登板飆2K！防禦率仍是0　台灣6局3比2美國
快訊／陳傑憲提前退場　傷勢曝光
快訊／朱亞虎200萬交保！親友將抵北院辦保　今天就可以回家
潘傑楷408英尺炸裂東京巨蛋！中華隊連2屆12強對美國開轟
快訊／陳傑憲提前退場

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

快繳汽燃費！　嘉義監理所提醒：年底前還可補繳

紅單受災戶重建家園！花蓮爭取13.6億重建補助　每坪最高15.3萬

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

上萬人集結花蓮！全國語文競賽周末登場　徐榛蔚盼商機回流

守護神成功救援無數受害者　嘉市吳禎原獲頒婦幼工作貢獻獎

高雄男橋頭走到屏東「又累又餓」　警提供泡麵、車資助返家

森林火災好發時節到　林保署南投分署校園宣導防火護樹

屏東女酒後「機車不見了」　內埔警備勤時間國小旁尋獲

快訊／台南佳里區鐵皮屋民宅倉庫傳火警　消防人員出水搶救

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

10歲女兒以為只能買Lisa周邊　見媽拿2門票嗨喊：妳怎麼會有

謝宜容沒經驗卻空降分署長？　勞發署長沉默近10秒：會反省

啦啦隊女神峮峮也來了！　女孩們自費衝東蛋應援台灣

又被吉力吉撈卡關！日播報員愣2秒　台人笑了XD

在東京巨蛋內一起用聲音告訴世界 #台灣最強

監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

快繳汽燃費！　嘉義監理所提醒：年底前還可補繳

紅單受災戶重建家園！花蓮爭取13.6億重建補助　每坪最高15.3萬

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

上萬人集結花蓮！全國語文競賽周末登場　徐榛蔚盼商機回流

守護神成功救援無數受害者　嘉市吳禎原獲頒婦幼工作貢獻獎

高雄男橋頭走到屏東「又累又餓」　警提供泡麵、車資助返家

森林火災好發時節到　林保署南投分署校園宣導防火護樹

屏東女酒後「機車不見了」　內埔警備勤時間國小旁尋獲

快訊／台南佳里區鐵皮屋民宅倉庫傳火警　消防人員出水搶救

澎恰恰棒球戰績超輝煌「生涯2經典完全比賽」　球迷：不然怎叫鐵手

中華隊激戰美國太刺激　議員提權宜問題想在議場看直播

紐時：俄烏升級戰事　已現滑向「核武衝突」可能性

「去Hotel嗎」單親媽服社會勞動...被約開房還襲胸　崩潰看精神科

監理單位調訓貨運三業高違規駕駛人　強化正確駕駛觀念

快訊／台股收盤大漲348.66點　台積電漲30元至1040

大梨山地區唯一牙醫師將退休　居民憂心偏鄉醫療權益遭犧牲

快訊／京華城案「大帳房」李文宗被聲請延押　北院11／28開庭

中華男籃飛紐西蘭「機位分配曝」　游艾喆、盧峻翔進入12人名單

川普擬徵60％關稅　陸商務部：必然導致美國通膨

地方熱門新聞

桃捷即時推播中華隊賽況　網友讚貼心應援

桃市圖＋東森自然美　打造五感療癒閱讀專區

從音樂教師到企業培訓　許立京用職涯故事激勵求職者

最低工資明年上路　雇主完善配套勿違法遭罰

中藥行漸消失！　地方特色產業資源遭稀釋

12強台美大戰今開打　彰化爌肉飯應援中華隊

華泰名品城最「狂」聖誕村　11/22盛大登場

綠鬣蜥入侵雲林！一週捕80隻嚇壞農民　縣府：擬開「捕捉人才培訓課」

從「媽媽」做回自己　黃荔芬樂喊：歡迎光臨

信義警分局與鄉農會舉辦防搶演練以及識詐宣導

微電二輪車納管掛牌　東港警加強宣導

花蓮機車定檢不寄明信片　申請簡訊通知免受罰

快訊／台南佳里區鐵皮屋民宅倉庫傳火警

雲林烏魚季來臨！季風加成「肥美品質佳」

更多熱門

相關新聞

台南下營上帝廟真武普慈度世大法會登場

台南下營上帝廟真武普慈度世大法會登場

為慶讚台南400，台南下營上帝廟於11月21日、22日及23日為期3日，盛大舉辦普慈度世大法會。市長黃偉哲21日特別出席擔任主祭官，誠心祈願護佑台灣、庇佑台南，保佑市民平順安康，也期盼藉由法會將功德迴向予為台南用心付出的大德團體，感謝各界齊心協力成就圓滿台南400，市議員陳秋宏、尤榮智與吳通龍也到場共襄盛舉。

太平洋縱谷半馬登場　部分路段交通管制

太平洋縱谷半馬登場　部分路段交通管制

交通部招商大會「11/27釋2871億商機」創歷年之最　6亮點曝光

交通部招商大會「11/27釋2871億商機」創歷年之最　6亮點曝光

火鍋一年商機400億！內行揭台人愛吃原因

火鍋一年商機400億！內行揭台人愛吃原因

台中市最小行政區　「商帶住」終結6年人口負成長

台中市最小行政區　「商帶住」終結6年人口負成長

關鍵字：

萬人集結全國語文競賽登場商機回流

讀者迴響

熱門新聞

「滑死他！」林凱威飆K凍結跑者！

峮峮美到登「東京巨蛋」大螢幕！　自掏腰包應援中華隊

勞動部輕生公務員「家屬聲明曝光」！

謝宜容哽咽自拍道歉影片　「我沒有保護好你們的孩子」

陳傑憲破紀錄後挨球吻　聯盟回報傷況

櫃姐遭撿屍　室友誤會錯失救援良機

主祕腳碰耳朵指揮開車　司機怒嗆4字

勞動部「輕生員工」遺書有2份　1份不到百字

新竹河濱上演「六腳獸」　保險套黏石椅沒人清

醫警告「癌前10大警訊」：你通常不在乎

台美大戰先發打線微調！吉力吉撈四棒

酒店愛滋妹上新聞！北市男性篩檢大增

無業男家中印鈔「指甲油畫防偽線」夜市變現

謝宜容送3萬愛馬仕絲巾？黃益中還原真相

台灣隊長陳傑憲一舉動感動日媒！

更多

最夯影音

更多

球迷應援台灣尚勇超大聲　感動！把東京巨蛋變主場

【台灣尚勇響徹國際】把東京巨蛋喊成主場的 #台灣人

疾管署「土皇帝」霸凌錄音曝　狂吼：為什麼改我的指令

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

連恩告別式「一世代全到了」　時隔9年重逢…哈利哭紅鼻子

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面