台灣晉級12強棒球金牌戰　藍綠共識嗨喊：謝謝美國助攻

▲美國在台協會發文慶賀，美國隊在世界12強棒球賽中，對上委內瑞拉取得勝利。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會）

實習記者石嘉豪／台北報導

世界棒球12強賽今（23日）下午，美國險勝委內瑞拉，根據賽制設計，台灣也將因此保送晉級金牌賽，睽違32年，挑戰我國在世界最高殿堂賽事中的最佳成績。對此，許多政治人物、名人等，接連發文「謝謝美國助攻」之舉，如副總統蕭美琴寫到，「台美友好，互助前進」、國民黨主席朱立倫則說「謝謝美國隊的不放棄」，此外，律師呂秋遠更嗨喊「請讓美國再次偉大」。

根據世界棒球12強賽的賽事規則，美國對上委內瑞拉只要勝利，且比分差距於9分內，台灣以當前的積分，就可以順利保送晉級與日本對戰金牌賽的資格。然而，最終結果，美國以6:5逆轉險勝委內瑞拉，同時，也宣告我國代表隊將睽違32年挑戰世界殿堂金牌賽。

美國在台協會第一時間於臉書發文慶賀「美國隊贏啦！」，還打趣地說「不用客氣」，此文下方隨即引來諸多政治人物留言道謝，包括：綠委林俊憲「恭喜啦！」、綠委劉建國「台美是好兄弟啦！」、北市議員吳沛憶「感謝美國好朋友！」以及，前立委陳柏惟「謝謝你」等。

此外，律師呂秋遠也特別發文「請讓美國再次偉大」；媒體人黃揚明則讚嘆「這次真的太神奇了！」，就連朱立倫也發聲「感謝美國不放棄，助攻中華隊」，最後，蕭美琴則暖喊「台美友好，互助前進」。很難想像，一場球賽，促成台灣不分朝野、藍綠，在台美議題上取得難得的共識。