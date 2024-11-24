藍全代會登場！討論議程遭酸「一言堂」太短　今悄悄增加20分鐘

▲國民黨全代會今登場。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨今（24日）召開全代會，以「攜手共創 陽光台灣」為主軸，同時結合國民黨130週年黨慶活動。議程將分2階段進行，包括第1階段報告討論議程，以及第2階段的黨慶活動，全程開放媒體採訪。值得注意的是，遭黨內質疑全代會實質開會議程只有25分鐘實在太短，昨天官網上公布的大會程序表上，議程時間已經酌增10分鐘，今日上午正式開會前，時間又被悄悄再延長20分鐘，總共55分鐘。

國民黨今日在桃園市會展中心舉行第21屆第4次全國代表大會，全代會共有三大特色，包括首次結合黨慶與全代會共同舉辦、以嘉年華會方式辦理以及以年輕化、國際化為出發點，邀請黨代表等人士參加。

除了確定會出席的黨務人士外，黨內大咖包含立法院長韓國瑜、前總統馬英九等都會前來參與，並安排致詞環節。

本次全代會將分2階段進行，包括第1階段「報告討論議程」，以及第2階段的「黨慶活動」，全程開放媒體採訪。報告討論議程方面，除黨務與黨團工作報告改書面，還要完成中評委聘任、追認案與去年度決算書、黨代表提案與臨時動議處理。

在全代會主持群方面，國家政策研究基金會副執行長凌濤與台北市議員柳采薇組成市議員組，立委部分則邀請國民黨立委陳菁徽、洪孟楷共同主持。青年組的主持組合，則由黨發言人楊智伃與副發言人鄧凱勛擔任。最後一位「彩蛋」，就是國際英文組主持人、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀。

有關黨慶活動環節，由於國民黨今年派代表前往美國參與共和黨與民主黨兩黨全代會大有收穫，決定借鏡這樣的模式，揮別選舉年像政治造勢場合般的全代會，以嘉年華會模式舉辦。

今年也首次推出主題式演講，仿效演說平台TED，邀請黨內立委包含謝龍介、柯志恩、徐巧芯、葛如鈞等人，講述國民黨過去現在未來，主題包含黨史、建設台灣、國會攻防、未來培育青年計畫等。

▲國民黨全代會販售限量車輪餅，一顆50元。（圖／記者湯興漢攝）

現場同時約22幾個攤位，除了販售各縣市農特產品外，還有小遊戲環節讓大家更認識國民黨。此外，今年最新推出的黨慶文創小物在現場也買得到，尤其限量販售的車輪餅必須早點前往才有機會吃得到。

