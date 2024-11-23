執政半年／綠委不解勞動部危機處理　行政溝通要加強！有責補破網

▲勞動部長何佩珊因霸凌案處理不當請辭下台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

勞動部霸凌案衍生成一場政治風波，民進黨立委私底下，對於勞動部長何佩珊的危機處理「很不解」，也認為行政團隊許多部會首長的溝通、政策辯護都要加強，很多危機在部會層級就可解決，但往往看到行政院長卓榮泰、總統賴清德還要親自下來滅火。不過，綠營內部多半也認為，民進黨身為執政黨，除了回頭檢視行政系統的反應與預警機制，未來也有職責把勞動權益的破網補起來。

勞動部勞動力發展署北分署1名39歲吳姓同仁，本月初疑似遭受職場霸凌選擇輕生。不過，涉及職場霸凌的謝宜容最初僅遭到調職，而勞動部的檢討報告更稱其目的良善，惹來批評。風波越演越烈，逼得行政院長卓榮泰親上火線鞠躬道歉，賴清德同樣也致上歉意。而何佩珊的請辭案，卓榮泰隔日便火速准辭。

綠委不解勞動部的危機處理 民進黨有責為勞權補破網

針對何佩珊在處理整起案件的表現，一位不具名民進黨立委私下直言「不解」。該綠委說，何佩珊過去資歷豐富，在立法院、行政院都有歷練，卻未在事件最初就有警覺嚴重性，端出惹議的檢討報告，引火上身。

另一位不具名綠委表示，事實上在賴清德的新內閣成員，不論是首長或次長，也有許多人的溝通能力不足、政策辯護與論述能力都還要再加強，更不用說危機事件發生時，還要行政院長卓榮泰，甚至總統賴清德親自下來滅火，其實很多事，在部會層級早早就可以解決了。

一位綠營黨政人士表示，就這次勞動部霸凌事件而言，府院的立場起初很簡單，就是尊重勞動部的處置，而且何佩珊在立法院、行政院，不論是擔任國會辦公室主任或副秘書長，作風跟能力都是被高度信任的，但沒有想到在危機處理上還是出了狀況，沒有即時做出斷點，調查報告也不符人情事理。

面對這次事件，民進黨除了要檢視行政系統、輿情系統的反應與預警機制，後續在勞動權益的修法上，身為執政黨還是有職責要補破網。民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，支持從嚴調查，除此之外更要從個案來看通案，將啟動法規檢視，看有無需補強之處。

而立委范雲認為，行政院人事總處應比照《性平法》等相關法令，改革公務員職場霸凌處理機制，也要求勞動部職安署，明確職場霸凌定義、強化職場霸凌處理機制；立委林月琴、郭國文也提出，為了全面改善勞動環境，呼籲政府提出《職場霸凌防制法》的主張。

霸凌案翻出賴清德用人疑慮？ 綠委緩頰：不該過度聯想

事實上，這次勞動部的霸凌案，也翻出賴清德政府上任半年來的「用人」疑慮，從最初的內閣人事，被嘲諷是「報恩內閣」、「信賴至上」，到近期公營事業董座任用紛擾。前總統府副秘書長姚人多近日的一篇媒體投稿，更明白點出賴清德的用人問題，他認為民進黨的人才庫枯竭，加上賴清德的報恩性格、格局問題，都讓新政府的人越換越爛。

對此，民進黨各派系的黨公職多半不願多談，一位不具名的民進黨立委被問及賴清德的用人問題時，還幫忙緩頰說，他不會上綱到是不是行政團隊用人出了什麼問題，這些都是個別事件，不會說是一整批閣員出狀況，不應該過度聯想。

身為「扁朝」的前總統府參議郭文彬也表示，「如此嚴厲批判賴總統的用人哲學，顯然是過了」，賴清德的用人哲學可受公評，但是政府當中工作績效和行為模式比較受人爭議的，應該在於事務官領域，而非政務官。這次出事的勞動部員工輕生事件，便是如此。

他說，不敢說所有政務任用人員，都一定戮力從公、不怠不惰，但是政務官承受來自國會媒體和社會各界的檢視、監督甚至批判苛求，其壓力之大，絕不是人云亦云的「好官我自為之」。