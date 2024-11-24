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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「國民黨要堅持九二共識重返執政！」　馬英九喊話黨員反對台獨

▲▼第21屆第四次全國黨代表大會24日舉行，國民黨重量級大老出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲前總統馬英九出席國民黨全代會。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／桃園報導

國民黨今（24日）在桃園舉行第21屆第4次全國代表大會。前總統馬英九致詞時痛批，總統賴清德上任後強推「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，用「中華民國」來包裝他長期的台獨主張，自己有12字評語，「既無必要，也辦不到，更不務實」，他也呼籲國民黨堅持本於憲法的「九二共識」，盼在不久將來重返執政。

馬英九說，今天是國民黨一年一度的全國代表大會，很高興能和海內外的黨員同志共聚一堂，共商國是與黨務，深刻感受到全黨團結奮鬥、眾志成城的精神。過去這幾年，國民黨在黨主席朱立倫傑出領導下，非但在縣市長選舉中大有斬獲，在立法委員選舉中更讓國民黨成為國會最大黨，立法院長也由藍委韓國瑜擔任，這是前所未有的成功，立法院國民黨傅崐萁總召在立法院調和鼎鼐，奔走協商，讓立院黨國民黨團與友黨發揮極大戰力，促進國家進步與社會和諧，「我個人在此要向朱主席、韓院長與傅總召與全體立委同志，表達由衷的敬佩與感謝之意！」

話鋒一轉，馬英九批評，民進黨過去執政八年，政績甚差，貪腐連連，造成社會不安，民怨沸騰。例如前桃園市長鄭文燦涉嫌重大貪瀆案，台南市府涉嫌光電弊案、前高雄市副市長陳啟昱涉嫌台鹽弊案逃亡案，到最近司法院大法官會議針對死刑與國會改革案釋憲所作的判決，各界多認為不符社會期待。而最近勞動部官員居然涉嫌霸凌部屬，造成當事人輕生的荒誕事件，引發各界譁然。相形之下，國民黨籍縣市長執政成績良好，立院黨團嚴格把關中央政府總預算，制訂進步立法，顯示國民黨永遠是和人民站在一起，支持自由民主法治，抗拒玩法濫權與暴政的一貫立場。

而在中央方面，馬英九也砲轟賴清德上任總統後強推「兩國互不隸屬」的「新兩國論」，用「中華民國」來包裝他長期的台獨主張，毫無必要地將台灣推向對內違反憲法與對外引發兩岸衝突的現況，引起國際社會與國內外媒體普遍的擔憂。對於賴一生堅持的台獨主張，他一向有12字評語，「既無必要，也辦不到，更不務實」。

馬英九強調，此時此刻，國民黨更應勇敢負起責任，堅定守護中華民國憲法，堅持本於憲法的「九二共識」，反對台獨，為台灣民眾全力維護兩岸和平與安定，全力保障臺灣人民的安全與福祉。　　

最後，馬英九呼籲國民黨員要團結奮鬥，讓台灣繼續堅定向前行，不久的未來，力推國民黨重返執政，以挽救國家。
 

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