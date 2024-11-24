賽前3小時才做心理建設！他曝換投原因「不要再罵陳柏清」：大英雄

▲陳柏清。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美國隊昨（23）日對上委內瑞拉前，中華隊原預告晚間要派出林昱珉擔任投手，對戰日本；然而，隨著美國隊獲勝，確認中華隊將與日本隊打冠軍賽，台灣教練團決定改派陳柏清擔任昨晚的先發投手。對此，臉書粉專「小林文字燒/下野本舖」也發文表示，「想給陳柏清一個大擁抱」。

臉書粉專「小林文字燒/下野本舖」發文表示，昨日美國以6比5擊敗委內瑞拉，等於中華隊直接拿到冠軍賽門票，保底亞軍。不過在此之前，中華隊還需要與日本打一場「消化試合比賽」，「原定先發的玉米（林昱珉），（但）本屆12強和其母隊響尾蛇有約定，只能讓他在複賽登板一次」。

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換句話說，若林昱珉昨晚就上場，冠軍賽就不能再上，因此「教練團大膽做出決定，再派出昨天已經先發過的陳柏清」。「小林文字燒/下野本舖」直言，「如果這屆台灣的王牌就是玉米，這麼做的思路很正常，我們就是要在決賽派王牌！」

話鋒一轉，「小林文字燒/下野本舖」提到，陳柏清是第一次入選國家隊、第一年在中職出賽，所以想了想，特別心疼，並覺得冒險，「一整季都以先發投手做調整，突然要他中0日，而且是賽前3小時才開始做心理建設，那真的是巨大挑戰」。

「小林文字燒/下野本舖」指出，陳柏清投不滿一局，「就投出1保送1觸身、被打2支安打，失4分」，因此網路上也出現許多批評的聲音，但是「請你們不要再罵陳柏清了，今天調度是比較特殊的。如果平常有在看棒球，絕對會認同小林說的」。

「小林文字燒/下野本舖」表示，國際賽一定會有一日球迷，尤其是中華隊在12強表現得這麼好，會有很多人是從不懂慢慢看到懂的，「但這真的不是常態，這種臨危受命非常不容易，更何況他還是一個超級新人。柏清哥辛苦你了，最渺小的大英雄。」

貼文曝光後，底下網友也留言表示，「我覺得並不需要怪陳柏清，昨天已經先發，今天又臨時接到指令先發，對他來說心情轉換是很大的負擔」、「柏清大英雄，謝謝你為台灣隊的努力，你的認真、你的努力、你的進步，我們有目共睹，你只是欠經歷，你能扛著壓力上投手丘已經很了不起了」、「沒在那個投手丘不會懂那種壓力」、「看到他退場時那個含淚的雙眼，真的很讓人不捨」、「很心疼第一局的陳柏清」、「臨時被叫出來坦，昨天還先發，根本是功臣」。

本文經臉書粉專「小林文字燒/下野本舖」授權引用