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12強魔咒！他挖出地獄排程「隊伍一律沒贏過」　網驚：根本糟蹋人

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，中華隊挺進金牌戰。（圖／記者李毓康攝）

▲中華隊炸裂，今晚挺進金牌戰。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

今（24日）晚台日爭冠超刺激！不過有網友發現，12強自9日開打以來，若碰上晚接午的排程，「午場那場一律沒贏過」，果真8場都被魔咒纏身。文章曝光後，引來網友驚呼，「這篇太舒服了...會怕」、「晚接午真的太地獄了」、「晚接午根本是在糟蹋人」。

一名網友在PTT整理出12強對戰成績，驚訝發現「只要是被排到晚接午的隊伍，午場那場一律沒贏過！」而這篇文章是23日深夜所PO，因此好奇發問「代表明天委內瑞拉要...？是否為台灣大利多？」

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果真再續「晚接午」輸球的魔咒，委內瑞拉22日晚上以6比9輸給日本後，隔天中午12點對上美國，委內瑞拉仍以5比6戰敗。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，委內瑞拉。（圖／記者李毓康攝）

▲委內瑞拉午場輸給美國。（圖／記者李毓康攝）

文章曝光後，底下網友熱議「這篇太舒服了...會怕」、「原來委輸巴拿馬就是晚接午」、「連打兩場不休息，說不定都比晚接午好」、「晚接午真的太地獄了」、「朝聖一下，晚接午敗場再+1～汪」、「七場晚接午全敗（編按：委輸給美，因此為8場）」、「對啊，這就是地主優勢，是吧」、「晚接午根本是在糟蹋人」。

日期 時間 比賽結果
11/9 19:20 8委：墨4
11/10 12:00 2委：巴4
11/12 19:00 20荷：波8
11/13 12:00 2波：委5
11/13 19:00 8墨：荷6
11/14 12:00 0荷：委11
11/14 18:30 2台：多1
11/15 15:00 0多：澳5
11/15 15:00 0多：澳5
11/16 12:00 3澳：古4
11/17 18:30 11台：澳3
11/18 12:00 2澳：韓5
11/21 18:00 1美：日9
11/22 12:00 8台：美2
11/22 19:00 6委：日9
11/23 12:00 6美：委5
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