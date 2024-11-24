12強魔咒！他挖出地獄排程「隊伍一律沒贏過」　網驚：根本糟蹋人

▲中華隊炸裂，今晚挺進金牌戰。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（24日）晚台日爭冠超刺激！不過有網友發現，12強自9日開打以來，若碰上晚接午的排程，「午場那場一律沒贏過」，果真8場都被魔咒纏身。文章曝光後，引來網友驚呼，「這篇太舒服了...會怕」、「晚接午真的太地獄了」、「晚接午根本是在糟蹋人」。

一名網友在PTT整理出12強對戰成績，驚訝發現「只要是被排到晚接午的隊伍，午場那場一律沒贏過！」而這篇文章是23日深夜所PO，因此好奇發問「代表明天委內瑞拉要...？是否為台灣大利多？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

果真再續「晚接午」輸球的魔咒，委內瑞拉22日晚上以6比9輸給日本後，隔天中午12點對上美國，委內瑞拉仍以5比6戰敗。

▲委內瑞拉午場輸給美國。（圖／記者李毓康攝）



文章曝光後，底下網友熱議「這篇太舒服了...會怕」、「原來委輸巴拿馬就是晚接午」、「連打兩場不休息，說不定都比晚接午好」、「晚接午真的太地獄了」、「朝聖一下，晚接午敗場再+1～汪」、「七場晚接午全敗（編按：委輸給美，因此為8場）」、「對啊，這就是地主優勢，是吧」、「晚接午根本是在糟蹋人」。