舌尖上的台東食旅！　共嚐台東紅烏龍風味饗宴

▲台東紅烏龍風味饗宴。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣台東紅烏龍以及台東特色物產，台東縣政府與在地店家、台灣ABC Cooking studio廚藝教室、樂雅樂家庭連鎖餐廳聯名合作，開發出多道風味美食，並在22日舉行成果發表會。台東縣長饒慶鈴表示，台東紅烏龍不僅是一杯茶，更是文化與風味的延續，希望藉此讓更多人了解並喜愛台東的特色物產，同時帶動在地經濟與觀光產業，向全台展現台東的獨特魅力。

饒慶鈴提到，縣府這兩年致力於將台東紅烏龍傳統在地茶飲，轉化為色香味俱全的美味佳餚，給消費者帶來新的味蕾體驗。今年遴選5家紅烏龍風味店家進行料理提案，透過創意發想將美食升級，並提供可外帶宅配的紅烏龍伴手禮，讓大家可品嚐到不同美食樣貌的紅烏龍料理；此外，再以主題遊程─「原野香憩」串聯業者與延平、鹿野地區景點，帶領遊客們探尋紅烏龍風味美食並親手料理，提供嶄新的五感體驗。

財政及經濟發展處表示，在7月至10月期間，縣府也與台灣ABC Cooking studio廚藝教室、樂雅樂家庭連鎖餐廳合作，聯名推出限定紅烏龍慕斯蛋糕手作體驗課程及台東食材聯名套餐，採用台東紅烏龍、鹿野鳳梨、卑南薑黃、長濱白蝦、南迴紅藜與洛神，開發出料理美食，參與體驗課程近600人次、餐飲銷售額也達260萬元，讓其他縣市的消費者能認識並品嚐台東在地風味，擴大消費市場，將特色產業推廣出去。

發表會中，縣府以木製餐盤作為認證獎牌，頒發給去年及今年參與輔導計畫的台東紅烏龍風味店家共10家。今年店家包括金崙車站旁的穀臼那哪手工麵包工作室、東河臺11線上的髒孩子工作室、市區的柴米早午餐店、初鹿的梨迦初走甜品店，以及延平武陵部落的卡那歲工作坊，各店家的紅烏龍風味料理即日起開始販售，例如結合台東紅烏龍的蜂蜜堅果麵包、肉桂捲、煎餅及貝果等，民眾可自行聯繫店家或上網訂購，為餐桌增添台東風味。

台東有豐富的山海資源與純淨的自然環境，孕育出許多農漁特產，台東縣政府將持續深化品牌形象、推廣優質物產，透過創新活動與行銷策略提升台東物產的價值與知名度。，待能吸引更多人到台東品味、體驗當地風土民情，並將這份山海風味帶入生活，成為回味無窮的美好記憶。