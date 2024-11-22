台灣健康城市暨高齡友善城市獎項　台東縣表現卓越

▲台灣健康城市暨高齡友善城市獎項台東縣表現卓越。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

衛生福利部國民健康署主辦｢113年台灣健康城市暨高齡友善城市獎項」，有來自全國共344件投件，經過初審﹑口報及實地訪查等三階段競爭，台東縣計4件入圍並全數獲獎，得獎率全國第2(排除六都)，獲獎單位分別為鄉鎮市組卓越獎(池上鄉公所)﹑健康城市類-韌性與創新獎(台東縣政府文化處)﹑健康平等獎(台東縣警察局)及高齡友善類-無礙獎(台東縣稅捐處)；其中，池上鄉公所榮獲全國「鄉鎮市組-卓越獎」榮譽，這項殊榮對池上鄉推動健康城市與高齡友善政策方面給予高度肯定。22日於財團法人張榮發基金會國際會議中心舉辦頒獎，分別由池上鄉長林建宏、獲獎各局處代表前往領獎。

台東縣政府表示，池上鄉重視藝文生活，發展許多樂齡相關課程，打造友善的居住環境，積極發展環境永續及綠色環保，更是拿到｢國際慢城認證｣ ，池上鄉公所努力推動文化傳承、提升國際互動，凝聚居民向心力，發展社區健康與高齡友善政策，讓池上鄉成為全台民眾認可的健康示範鄉鎮。

縣府文化處以「南迴藝術季」榮獲健康城市類「韌性與創新獎」。此獎項肯定了縣府在推動健康城市方面的傑出貢獻，同時也激勵了在文化創新上的持續努力。臺東縣政府文化處李吉崇處長表示，將繼續致力於文化和健康領域的發展，為公眾提供更豐富的文化生活體驗。

｢健康平等獎｣則由台東縣警察局獲獎，台東縣警察局表示鑑於學生中輟發生的原因複雜，除容易與犯罪聯結，更削弱社會整體競爭力，唯有統整各公、私部門介入，提供不同服務，才能建構解決中輟問題基礎，以「一個孩子都不能少 中輟生搶救計畫-慢活臺東 綻放少年 FUN心守護 青春不輟」議題，得到審查委員的青睞。

台東縣稅務局為提升長者洽公便利度，透過e包容服務網，致力於為高齡者打造無障礙的稅務服務環境，強化政府對高齡者福祉的關注，並展現臺東在推動高齡友善政策方面的成效，得到高齡友善組-｢無礙獎｣實至名歸︒

台東縣長饒慶鈴表示，這四項獎項的獲得，是全體縣民共同努力的結果，未來縣府將繼續深化健康城市建設，並持續推動高齡友善的社會環境，確保每一位縣民的福祉和健康得到充分保障；隨著人口老化問題日益嚴峻，縣府將進一步整合各項資源，推動更多具創意且符合實際需求的健康與高齡友善政策，讓臺東成為一個宜居、宜老、宜健康的模範城市