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新北防災短影音競賽頒獎典禮　開創防災新視界！

▲▼ 社會組第一名:郭佩榛 、學生組第一名:吳承諺 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 「新北市防災短影音徵件比賽」頒獎典禮，入圍者眾多。（圖／記者戴上容翻攝）


記者戴上容／新北報導

為喚起市民對防災的重要性，新北市政府於2024年舉辦「新北市防災短影音徵件比賽」，並於11月23日上午10時30分在市府3樓逗點實驗室舉行頒獎典禮，由副秘書長柯慶忠主持。本次活動旨在鼓勵市民以創意短影音展現防災觀念，提升防災意識，吸引社會組與學生組踴躍參與。

自6月1日開始徵件以來，共收到109件來自全國各地的參賽作品，涵蓋防災知識、災後應變等多元主題，充分展現參賽者的熱情與創意。經過層層篩選，最終從社會組選出14件作品及學生組選出12件作品進入決選，並於頒獎典禮當天揭曉得獎名單，參賽者共同角逐總獎金18萬元。

評審團陣容強大，包括美國紐約視覺藝術學院黃建亮老師、豆比登美食旅遊指南小納豆老師，以及中國傳媒大學何懷嵩博士等專業人士。他們對參賽作品進行細緻評審，最終評選出社會組金獎及學生組金獎得主。社會組金獎作品以詼諧風格巧妙傳遞防災知識，學生組金獎則憑藉對防災意識的深入推廣贏得評審青睞。

▲▼ 社會組第一名:郭佩榛 、學生組第一名:吳承諺 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 社會組第一名:郭佩榛（上） 、學生組第一名:吳承諺（下）           。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 社會組第一名:郭佩榛 、學生組第一名:吳承諺 。（圖／記者戴上容翻攝）

副秘書長柯慶忠指出，徵件比賽的核心在於透過影片創作，讓市民蒐集防災素材並深入理解防災觀念，充分達成活動目的。他並表示，未來將把得獎影片作為防災教育教材，提供給各級學校及區公所，持續推廣防災教育，深化全民防災意識。

消防局局長陳崇岳則表示，希望藉由年輕人的創意與熱情，讓更多市民了解防災的重要性，並在日常生活中採取正確的防災行動。他強調，未來新北市政府災害防救辦公室將持續創新，攜手市民打造安全、宜居的生活環境。新北市防災短影音競賽成功結合創意與教育，為推廣防災知識開創嶄新模式，也為社會各界樹立防災教育的典範。

▲▼ 社會組第一名:郭佩榛 、學生組第一名:吳承諺 。（圖／記者戴上容翻攝）

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