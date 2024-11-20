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IG中獎通知是假！新北男遭騙11萬淪人頭戶　車手擁槍毒被逮

▲▼ 淡水男誤信中獎，遭騙超過11萬元。（圖／記者戴上容翻攝）

▲淡水男誤信中獎，遭騙超過11萬元，騙人的郭男被逮捕。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名蔡姓男子日前參加抽獎活動，詐騙集團以中獎為由，要求他匯款2萬8千元作為「核實金」，後來更騙取他提款卡及銀行帳戶9萬，損失超過11萬元。警方獲報後展開調查，18日於淡水區逮捕涉案的37歲郭姓車手，並查獲改造槍支與大批毒品。訊後將他依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》及《詐欺罪》移送士林地檢署偵辦。

淡水一名蔡男於9月參加某家具廠商在Instagram的抽獎活動，接獲「中獎通知」後，依照指示匯款2萬8千元作為「核實金」，但始終未收到獎品。之後，他又根據詐騙集團的要求，將5張金融卡放置於淡水捷運站的置物櫃內，被人取走。當晚，他接到銀行通知，帳戶被警示，裡頭的9萬多元也被提領一空，驚覺受騙後立即報警。

▲▼ 淡水男誤信中獎，遭騙超過11萬元。（圖／記者戴上容翻攝）

▲淡水男將5張金融卡放置於淡水捷運站的置物櫃內，被郭男取走。（圖／記者戴上容翻攝）

淡水警方調閱捷運站及周邊監視器，發現郭姓男子取走置物櫃內的提款卡。經多日蒐證與埋伏，於11月18日中午持搜索票前往郭男位於淡水區學府路的租屋處，當場將其逮捕。

警方在郭男住所內搜出改造手槍1把、槍管1支及子彈7發。此外，還發現3包安非他命（重約24公克）、多瓶含有毒品成分的電子煙油，包括依托迷酯、卡西酮及安非他命成分煙油，共計377公克，另有現金5千元及3支手機等物證。

警方初步偵訊後，將郭男依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》、《毒品危害防制條例》及《詐欺罪》移送士林地檢署偵辦，案件進一步調查中。警方也提醒民眾，謹慎防範網路詐騙，避免輕易交出個人金融資訊。

▲▼ 淡水男誤信中獎，遭騙超過11萬元。（圖／記者戴上容翻攝）

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